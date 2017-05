Tati en redressement judiciaire : les salariés de Saint-Étienne ont manifesté à Lyon

L'enseigne de prêt-à-porter Tati est en redressement judiciaire depuis le 4 mai. Ce lundi matin une trentaine de salariés se sont rassemblés devant l'enseigne fermée de Lyon à l'appel de la CGT. Des salariés de Saint-Etienne ont également fait le déplacement dans le Rhône. 1700 emplois sont menacés.

Les salariés de Tati vivent dans l'angoisse : "on ne sait pas ce que l'on va devenir" lâche Delphine Court délégué du personnel CGT chez Tati à Saint-Etienne. "14 ans de boîte je partirais avec environ 5.000 Euros, je me retrouve au chômage et demain il faudra que je retrouve du travail. Actuellement, le commerce se casse la gueule de partout".

"On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé par les repreneurs" - Delphine Court, délégué du personnel CGT chez Tati à Saint-Etienne

La CGT demandent que le groupe participe au plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui concernera les salariés exclus des offres de reprise présentées, et qu'il s'engage sur des reclassements. Mais depuis la loi Macron d'août 2015 qui a supprimé l'obligation pour les groupes de financer les PSE de leurs filiales en redressement judiciaire, légalement Eram n'est pas obligé d'y participer. "On a des personnes qui ont plus de vingt ans de boîte chez Tati et je pense que ces personnes-là méritent une reconnaissance de la part du groupe" explique Frédéric Xavier, délégué du personnel à Lyon.

Deux principales offrent de reprise

Plusieurs repreneurs se sont manifestés comme Gifi ou le consortium des magasins la Foir'Fouille et maxi Bazar. Ils doivent déposer leur dossier de reprise mardi soir au tribunal de Bobigny. Leurs offres portent respectivement sur 1300 emplois directs et sur environ 1150 salariés. Dans le meilleur des cas 400 salariés resteraient malgré tout sur le carreau.

Le tribunal de commerce de Bobigny examinera les offres de reprises le 29 mai