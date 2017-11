Tauxigny : Déstockage massif de jouets avant Noël

Depuis mercredi, l'entreprise WDK, située à Tauxigny et spécialisée dans les jouets pour enfants, organise une vaste opération de déstockage dans ces entrepôts. Les prix sont évidemment cassés, des fois jusqu'à - 80 %. Une bonne nouvelle pour les parents et grands-parents avant Noël.

Au total, plus de 1500 sortes de jouets sont exposés dans les grandes étagères de l’entrepôt. De quoi trouver son bonheur à l'approche de Noël. "Cette année, on va pouvoir faire plus plaisir aux petits-enfants car c'est beaucoup moins cher qu'en magasin.", s'enthousiasme Jeanne, grand-mère de cinq petits-enfants.

Reine des neiges, tortues ninjas et Handspinner

Les jouets sont très variés, allant de la peluche à la figurine, en passant par les jeux de société et aux désormais traditionnels Hand spinner. Certains partent avec des sacs bien remplis. Et si c'est un bon plan pour les clients, c'est aussi un bon plan pour l'entreprise. Matthieu Drouet est son directeur commercial : "Comme c'est la fin de l'année et qu'on a des stocks moins importants, on ne peut plus envoyer tout ça dans nos magasins habituels, donc ça permet de nous débarrasser."

Petit succès

Depuis mercredi, plus de 1000 passages en caisse sont déjà à décompter. On en attend 2500 d'ici samedi soir. Si la totalité des jouets n'est pas vendue, l'entreprise en fera don à des associations ou à l'hôpital.

Déstockage de jouets : ce samedi 18 novembre de 10h à 19h, à WDK groupe, Node Park Touraine, 90 rue guglielmo, tauxigny.