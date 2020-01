Taxation du numérique : France et États-Unis vont poursuivre les négociations, la taxe française "reportée"

La France et les États-Unis sont parvenus à un accord pour prolonger les négociations au niveau international afin de trouver une manière de taxer les géants du numérique, les fameux Gafa (Google, Amazon , Facebook, Apple). Une annonce faite ce jeudi par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire au forum économique mondial de Davos, en Suisse. Pendant ces négociations qui auront lieu sous l'égide de l'OCDE, la taxe que la France comptait imposer à ces entreprises est, de fait, suspendue.

Un impôt qui divise l'Europe et les États-Unis

L'idée d'un impôt sur les Gafa divise les Etats-Unis et les pays européens. En attendant l'éventuelle adoption d'une fiscalité internationale, la France s'est donc dotée en juillet de sa propre taxe : Paris a décidé de taxer les Gafa à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires. Un impôt qui avait provoqué l'ire des États-Unis, qui menacent de riposter par des droits de douane sur les produits français.

"Cela ouvre la perspective d'une solution internationale pour la taxation digitale"

"Je suis heureux de vous annoncer que nous avons trouvé un accord entre la France et les Etats-Unis sur la base de travail à l'OCDE sur la taxation numérique", a dit Bruno Le Maire à la presse ce jeudi.

"C'est une bonne nouvelle parce que cela éloigne les sanctions américaines et cela ouvre la perspective d'une solution internationale pour la taxation digitale", a poursuivi Bruno Le Maire. "Cette base de travail doit nous permettre dès la semaine prochaine de nous mettre techniquement au travail pour regarder les différentes options sur la taxation des activités numériques donc nous avons quelques mois pour trouver cet accord", a-t-il précisé.

La taxe française "reportée" pendant les négociations

Durant les mois à venir, la France "reportera le paiement de l'échéance d'avril jusqu'au mois de décembre", a-t-il rappelé. Mais "en tout état de cause, les entreprises numériques paieront une taxe en France en 2020, donc soit nous trouvons cette solution internationale sur laquelle nous avons désormais une base de travail et ce sera cette solution internationale qui s'appliquera". "Soit il n'y a pas d'accord d'ici la fin de l'année 2020 et dans ce cas là notre taxe, qui n'est ni suspendue ni supprimée, sera appliquée et nous ferons le prélèvement en décembre 2020", a-t-il assuré.