Taxation en vue pour les charcuteries et les vins aromatisés

Le premier projet consiste à imposer une taxe sur les charcuteries qui contiennent des nitrates, sous différentes formes. Cette substance permet aux jambons de devenir bien roses. Elle est accusée de favoriser les cancers colo-rectaux. Selon l'amendement déposé par le député MoDem Richard Ramos, la taxe proposée serait d'un montant de 10 centimes par kilo et s'appliquerait à tous les produits de charcuterie, des jambons aux saucissons en passant par les pâtés et les rillettes.

Une taxe sur les vins aromatisés

Le second projet de taxe adopté en commission vise les vinpops, ces mélanges de vin et de jus de fruits comme le rosé pamplemousse ou le blanc pêche. Les députés voudraient leur appliquer la taxe premix qui touche déjà les boissons qui mélangent alcool fort et boisson non alcoolisée et qui sont très sucrées. Mais l'amendement de la députée LREM Audrey Dufeu Schubert prévoit que cette taxe sur les vinpops serait moins lourde, 3 euros par décilitre contre 11 euros pour les premix.

Ces deux amendements doivent encore être examinés en séance plénière avant de pouvoir être intégré à la loi de financement de la sécurité sociale.