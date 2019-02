Taxe carbone : un rapport préconise une forte augmentation dans les 10 prochaines années

France Stratégie recommande une "valeur" cible de 250 euros la tonne de CO2 en 2030, contre une précédente cible de 100 euros à ce même horizon, qui avait été fixée en 2008. Selon ces experts, cette hausse est indispensable pour financer la transition écologique. L'augmentation de la taxe carbone a, bien sur, des conséquences à la pompe. Entre 2014, année de sa création, et 2018 le litre de gazole a pris près de 4 centimes d'euro. Si l'avis de ce groupe d'experts est respecté, cela entraînerait une hausse de 24 centimes par litre de gazole sur 10 ans.

Comment concilier écologie et justice sociale ?

Dans le contexte actuel et dans l'immédiat, une hausse de la taxe carbone est exclue. Face à la colère des gilets jaunes, le gouvernement a suspendu la taxe sur les énergies fossiles en restant flou pour 2020 et au delà. Elle est bloquée actuellement à 44 euros la tonne de CO2. Comment concilier écologie et justice sociale ? Le grand débat national est l'occasion de se pencher sur l'avenir de cette taxe : de débattre de sa forme, de son niveau et de son rythme. 86 députés ont récemment réclamé le retour de la taxe carbone sous une forme "équitable". Emmanuel Macron y a opposé une fin de non recevoir.