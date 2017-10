Taxe d'habitation : l'Assemblée nationale vote la suppression pour 80% des ménages d'ici 2020

Après la réforme de l'ISF vendredi, l'Assemblée nationale a voté samedi la suppression sur trois ans de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, cette nouvelle mesure fiscale devrait coûter plus de dix milliards d'euros en 2020.

L'Assemblée nationale a voté samedi, par 65 voix pour et 14 voix contre, l'une des mesures phares du budget 2018, la suppression sur trois ans de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, malgré des critiques exprimées à droite comme à gauche.

Une réforme par paliers

Comme la réforme de l'ISF votée vendredi par les députés, cette exonération de la taxe d'habitation est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Cette réforme débutera par une première baisse de 30% en 2018 puis de 65% en 2019 et 100% en 2020 pour les ménages concernés. Cela représentera un coût de 3 milliards d'euros l'an prochain, puis 6,6 milliards d'euros en 2019 et 10,1 milliards en 2020.

à lire aussi Le gouvernement a fixé les plafonds d'exonération de la taxe d'habitation

Qui est concerné ?

La taxe d’habitation est perçue par les collectivités locales et rapporte environ 20 milliards d'euros par an. Jusqu'à présent, la taxe d'habitation était payée par huit contribuables sur dix, notamment les propriétaires ou les locataires d’un bien. Seuls 20%, les plus modestes, en étaient exonérés. Dès l'année prochaine, la taxe d'habitation sera abaissée d'un tiers pour 17 millions de foyers, puis d'un tiers supplémentaire en 2019 et enfin d'un dernier tiers en 2020, année où elle ne sera donc plus payée par les foyers concernés par la réforme. Le 13 septembre, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait précisé les seuils pour être exonéré.

Les célibataires seront concernés par cette réforme jusqu’à 30 000 euros de revenus annuels soit 27 000 euros de revenu fiscal de référence.

seront concernés par cette réforme jusqu’à 30 000 euros de revenus annuels soit 27 000 euros de revenu fiscal de référence. Pour un couple sans enfant, il ne faudra pas gagner plus de 48 000 euros par an soit 43 000 euros de revenu fiscal de référence.

il ne faudra pas gagner plus de 48 000 euros par an soit 43 000 euros de revenu fiscal de référence. Pour un couple avec un enfant, le seuil sera porté à 54 000 euros de revenus annuels soit 49 000 euros de revenu fiscal de référence.

Deux modifications adoptées par les députés

Deux amendements ont été également adoptés par les débutés pour corriger le projet du gouvernement. D'abord, un rapport d'évaluation qui sera réalisé pour observer l'application de la compensation par l'État pour les communes, dont les recettes proviennent à 36% de la taxe d'habitation. Ensuite, les parlementaires ont adopté un amendement du gouvernement pour répercuter le dégrèvement de la taxe d'habitation pour les pensionnaires des Ehpad (maisons de retraite) qui ne la paient pas directement.

"Une mise sous tutelle des collectivités"

Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a salué un "moment très important", affirmant que la disposition "rendra 10 milliards de pouvoir d'achat à nos concitoyens". La majorité LREM et MoDem a mis aussi en avant "une vraie mesure de pouvoir d'achat" avec cette suppression d'une taxe "injuste". De leur côté, de nombreux élus LR sont ont dénoncé une "mise sous tutelle des collectivités", exprimant notamment des craintes que la compensation "intégrale" promise par l’État ne soit pas pérenne. La gauche a aussi pointé un risque de "désillusion" des Français sur leur pouvoir d'achat et une "fausse bonne idée" qui va "creuser les inégalités territoriales".