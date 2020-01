1,7 millions d'euros de taxe de séjour dans l'Hérault: vraiment une bonne nouvelle ?

Hérault, France

L'Hérault, destination toujours plus prisée par les vacanciers sur AirBnb. L'entreprise vient de publier son classement des départements qui vont recevoir le plus d'argent versés par la plateforme au titre de la taxe de séjour. L'Hérault est le premier département d'Occitanie avec 1,74 millions d'euros récoltés entre janvier et octobre 2019. C'est un million de plus qu'en 2018.

Garder la main sur les locations

Rien qu'à Montpellier, la métropole va toucher 570.000 euros. Mais là-bas, on préfère ne pas se réjouir trop vite. "Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle", résume Max Levita, Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, délégué aux finances. Car derrière ce montant, se cache l'augmentation du nombre de nuitées réservées sur la plateforme, voire l'augmentation du nombre de logements loués en AirBnb.

Le tout, dans des proportions que la Métropole de Montpellier avoue ne pas complètement maîtriser. Ce qui devait être au départ une source de revenus complémentaires quelques jours par an pour les propriétaires est devenu un marché professionnel. Des achats d'immeubles entiers dédiés à la location saisonnière ont été signalés dans le centre-ville de Montpellier.

Régulièrement, les professionnels du tourisme se plaignent d'une concurrence déloyale puisqu'un logement sur la plateforme, c'est un voyageur de moins dans les hôtels. Et à long terme, un appartement de moins pour les habitants de la métropole, qui ont déjà beaucoup de mal à se loger. L'ampleur du phénomène est encore mal mesurée, AirBnb doit communiquer le nombre exact de logement en ligne sur sa plateforme dans les prochaines semaines. Mais la métropole n'a de toute façon aucun moyen légal de contrôler le développement de ces locations.

Le AirBnb à la campagne se développe

Environ 20% du montant total de la taxe de séjour versé par l'entreprise concerne des villages de moins de 3.500 habitants, de plus en plus prisés par les loueurs. Le géant de la location en ligne est de plus en plus installé dans l'arrière-pays héraultais. En quelques années, les 531 habitants du village d'Octon, sur les hauteurs du Salagou, ont ainsi vu débarquer pas moins de 12 locations AirBnb.

"C'est énorme, concède Bernard Coste, le maire du village, qui doit maintenant gérer l'impressionnant ratio d'un logement AirBnb pour quarante-cinq habitants. Ça a des bons et des mauvais côtés, explique-t-il. Ça permet à la population locale d'avoir des compléments de revenus, et _ça vient enrichir une offre de logement_. C'est intéressant pour une commune à vocation touristique comme la nôtre".

Sur l'année 2019, l'augmentation de la taxe de séjour serait d'environ 15% pour son village. Une vraie manne financière, qui sera perçue par la communauté de commune. Bernard Coste espère que ce chiffre n'augmentera pas trop. "Là, douze AirBnb, c'est bien, c'est l'équilibre, précise l'élu. Il ne faudrait pas qu'il y en ait plus. À Octon, on est dans la ruralité, mais une ruralité dynamique, qui a accès aux services publics, aux petits commerces...le village vit. _Le risque, ce serait de rompre cette dynamique et de ne devenir qu'un village d'accueil_. Là ça créerait un déséquilibre".