INFOGRAPHIE - AirBnb a reversé 378 000 euros de taxe de séjour à Saint-Malo, Rennes et Brest en 2018

24 millions d'euros ont été récoltées par la plateforme AirBnb en 2018 au titre de la taxe de séjour. Un montant reversé aux collectivités locales, au premier rang desquelles Paris. En Bretagne, c'est Saint Malo, Rennes et Brest qui bénéficient le plus de cette taxe.

Saint-Malo est la ville bretonne à laquelle AirBnb reverse le plus d'argent au titre de la taxe de séjour, soit 200 000 euros

Depuis l'an dernier, les plateformes de location touristiques en ligne doivent collecter automatiquement la taxe de séjour, et la reverser aux communes et communautés de communes concernées. 24 millions d'euros ont été collectés en 2018 par la plateforme AirBnb, soit deux fois plus que l'année précédente.

200 000 euros pour Saint-Malo

23 000 communes se sont donc vu reverser cette taxe par le géant de la location en ligne, au premier rang desquelles Paris (7.5 millions d'euros), Nice (1,1 million d'euros) et Marseille (1 million d'euros). Chez nous en Bretagne c'est à Saint-Malo que le montant de cette taxe est le plus important : 200 000 euros, c'est la 18e ville française, suivie de Rennes (120 000 euros) et Brest (58 000), selon les chiffres publiés par Le Parisien.

Viennent ensuite Dinard, puis Vannes, première ville du Morbihan, suivie de Lorient. Ce sont donc les grandes villes qui bénéficient le plus du système, car ce sont celles où le nombre de logements mis en location sur ces plateformes est le plus élevé.

Mais des villes plus modestes bénéficient aussi de cette taxe de séjour reversée par les sites internet de réservation de logements. Cancale, Carnac ou Quiberon se sont ainsi vu reverser 12 000 euros chacune en 2018 par AirBnb. À noter qu'aucune ville des Côtes d'Armor ne se trouve dans le top 10 des villes bretonnes. Avec 6 600 euros, Pléneuf Val André arrive 15e du classement. Les préfectures du Finistère, Quimper et des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc, se classent respectivement 11e et 24e.

Une aide bienvenue pour les petites communes

La taxe de séjour permet ensuite aux communes et aux communautés de communes de financer des dépenses liées au tourisme, aux travaux pour améliorer la fréquentation du territoire et à des actions de protection et de gestion des espaces naturels. Même s'il s'agit parfois seulement de deux à trois mille euros, comme à Bruz, Trégastel ou Audierne, c'est un coup de pouce bienvenue dans les dépenses des collectivités, comme l'explique le maire de Penmarc'h, Raynald Tanter. Air Bnb a reversé 4 900 euros de taxe de séjour à la communauté de communes du Pays Bigouden Sud pour les locations sur la commune de Penmarc'h.

