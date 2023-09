Taxe foncière au Pays Basque : voici les taux dans les communes de plus de 5000 habitants

Comme chaque année à cette période, les propriétaires fonciers découvrent le montant de la taxe qu'ils devront acquitter au titre de l'année 2023. Mauvaise surprise cette année, puisque l'Etat a procédé à une augmentation sans précédent de sa part : 7,1%. Cette hausse a été arrêtée par la dernière loi de finances. Elle est la conséquence, principalement, de l'indexation sur l'inflation. Mais pour certains propriétaires, elle est plus importante que pour les autres, si leur commune a décidé elle aussi d'augmenter sa propre part. Au Pays Basque, elles sont toutefois peu nombreuses à avoir fait ce choix et l'augmentation de la part communale y reste limitée.

Elle est ainsi de 5% à Anglet qui n'avait pas touché au taux de la part communale sur le foncier bâti et non bâti depuis 2012. La municipalité explique procéder à cette hausse supplémentaire pour lui permettre d'absorber la progression des charges de la commune liées à inflation, l'accroissement des prix de l'énergie et la remontée des taux d'intérêts, mais aussi abonder le financement de son plan pluriannuel d'investissement. À Saint-Jean-de-Luz, où le taux n'avait plus bougé depuis 2015, l'augmentation est de 3,5% cette année. Après avoir déjà relevé son taux en 2021, Ustaritz procède à une nouvelle hausse de 3%, essentiellement du fait de l'impact de la forte augmentation des prix de l'énergie sur les finances communales.

Dans les autres communes de plus de 5.000 habitants du Pays Basque interrogées (en dehors de Boucau et Ciboure, qui n'ont pas donné suite à notre sollicitation), la part communale de la taxe foncière n'augmente pas cette année. Mais beaucoup l'avaient déjà fait évoluer ces dernières années.