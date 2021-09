Taxe foncière : ce qui change sur votre avis d'imposition en 2021

Vous avez peut-être déjà reçu votre avis de taxe foncière, cet impôt local payé par tous les propriétaires. Mais cette année certains ont eu de mauvaises surprises en ouvrant leur courrier : des augmentations sur certaines taxes. Pour Bernard, à Argelès-sur-Mer, c'est 40 euros de plus. Pour René, qui habite à Perpignan, 100 euros de plus. Chantal, elle, habite à Thuir, sa taxe foncière a augmenté de 62 euros.

Augmentation de la taxe ordures ménagères

En cause : deux taxes ont principalement augmenté cette année. Celle des ordures ménagères, en moyenne entre 5 et 10 %. Premièrement, parce qu'on recycle plus et mieux, le traitement des déchets coûte plus cher. Mais aussi à cause d'une taxe nationale, la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes), qui augmente.

"Ce sont simplement des décisions qui ont été prises du temps du mandat de François Hollande. Et donc, aujourd'hui, on en paye les conséquences. On va être obligé de demander à nos concitoyens d'ajuster ce taux des ordures ménagères", explique Robert Vila est président de la communauté urbaine de Perpignan.

Des changements dus à la suppression de la taxe d'habitation

Une autre taxe a aussi attiré l'œil cette année, la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Elle augmente parfois de 40%. La faute à la suppression de la taxe d'habitation, d'après Alain Dario, maire de Peyrestortes : "Elle figurait avant sur la taxe d'habitation, elle a été regroupé depuis sur la taxe foncière. Il y a un effet de cumul, mais in fine, le contribuable ne paye pas plus."

Vous avez jusqu'à mi-octobre pour payer la taxe foncière.