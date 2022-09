Taxe foncière 2022 en Dordogne : "on ne l’a pas bougée depuis au moins une vingtaine d’années" dit un maire

Comme tous les postes de dépense, la taxe foncière augmente aussi cette année. Au niveau national, l'augmentation est en moyenne de 1,9%. Cette hausse est le résultat d'une revalorisation générale, adoptée par le Parlement, mais aussi d'une hausse du taux décidée par les communes et les collectivités. À la mairie de Thenon (Dordogne), comme dans nombreuses autres municipalités de Dordogne, les élus ont décidé de ne pas augmenter leur part dans cette taxe.

Pas d'augmentation depuis une vingtaine d'années

Le maire de la commune, Jean-Luc Blanchard, met un point d’honneur à ne pas toucher à ce curseur, surtout en ce moment : « on ne l’a pas bougée depuis au moins une vingtaine d’années ». Ici la part de la taxe foncière pour la commune est de 50,75 % pour les biens bâtis et 79, 01% pour le non bâti. « Si on augmentait sensiblement le taux, ça ne ferait pas une recette énorme, donc on a fait le choix de ne pas l’augmenter. Même si ça représente peu pour chaque habitant, ils vont nous dire « la commune a augmenté le taux, déjà que la base a bougé » ça ne fait pas plaisir, en ce moment tout augmente alors ce n’était pas trop le moment ».

"On est obligé de serrer la vis"

Pour compenser cette hausse, la Mairie est obligée de dépenser moins « on est obligé de serrer la vis, _on essaye de diminuer les charges de personnel autant que l’on peut_, comme d’autres communes, on va éteindre l’éclairage public." Pour les gros travaux dans les bâtiments publics de la Ville, « on a décalé quelques investissements, ce n'est pas facile, mais étant donné qu’on ne peut pas augmenter les recettes, on diminue nos dépenses. »