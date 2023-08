Taxe foncière en Meurthe-et-Moselle : En hausse de 1 à 7% dans 60 communes

Une soixantaine de communes a augmenté sa taxe foncière en Meurthe-et-Moselle, cela va de 1 à 7% nous indique la DDFIP, la direction départementale des Finances publiques. "Il y a environ 470 communes qui n'y ont pas touché, une soixantaine a augmenté ses taux et une soixantaine qui a diminué ses taux", résume Bertrand Gautier, à la tête de la DDFIP du département. Ce taux s'applique sur les bases cadastrales qui ont fait un bond de 7,1% cette année, votées dans le cadre de la loi de finance pour 2023.

ⓘ Publicité

Compenser les effets de l'inflation et les coûts énergétiques

Parmi la soixantaine de communes qui a augmenté sa taxe foncière, il y a par exemple à Blainville-sur-L'eau, près de Lunéville. Plus 1,7% par rapport à l'année dernière. "Nous, on paye un peu près 650 euros à l'année", confie Valérie, propriétaire d'une maison de 90m², je pense qu'on est tous pareil, on n'a pas envie de payer plus, on est déjà assez taxé comme cela dans tous les sens." La mère au foyer devra payer 11 euros de plus cette année.

loading

Rien à voir avec le coup de massue observé à Metz (+14%), Grenoble (+25%), ou Paris (+52%). Cette hausse minime, le maire de Blainville-sur-L'eau la justifie par une inflation galopante et un coût de l'énergie qui a flambé "L'augmentation du prix des fluides sur notre charge de fonctionnement, il y a un énorme effort à faire d'économie", regrette Olivier Martet, et on va demander un effort minimum à nos concitoyens, et le reste, c'est nous qui le fournissons".

Taxe foncière, l'ultime levier pour les mairies ?

"Les communes ont eu à subir de fortes hausses du coût de l'énergie", renchérit Rose-Marie Falque, présidente de l'association des maires de Meurthe-et-Moselle , et également maire d'Azerailles, en 2022 dans ma commune, on a dépensé 55.000 euros de gaz et électricité, au budget cette année on a mis 200.000 euros." Face à ces factures en hausse, les mairies cherchent des rentrées d'argent, et la taxe foncière en est l'un des derniers leviers. "Cela sera bientôt notre seul revenu, le foncier bâtit que payent les propriétaires terriens", ajoute Rose-Marie Falque.

loading

D'autres taxes, plus discrètes, comme les ordures ménagères ou la taxe inondation, pourraient également subir des augmentations de tarif. La taxe foncière est disponible en ligne depuis ce mercredi 30 aout, en format papier depuis le 23 aout, jusqu'au 26 septembre pour les non-mensualisés, et jusqu'au 6 octobre pour les mensualisés.