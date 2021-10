Ille-et-Vilaine : la taxe foncière explose dans certaines communes

"En moyenne, c’est une centaine d'euros en plus pour une maison de 100 m²" explique Stéphane Piquet, le président de la communauté de commune de Liffré-Cormiers, mais ce montant varie en fonction de la base fiscale des communes "par exemple à Livré-sur-changeon, c'est autours de 75 €" sachant que cette hausse peut également être de 140 € dans certaines communes de Liffré-Cormier. Depuis le début du mois de septembre, les habitants de la communauté de communes reçoivent leur avis d'imposition et le montant en a surpris plus d'un. Jean-Paul et Louis de Liffré "pour un appartement de 78 m², je paye entre 100 et 120 euros en plus" s'étonne encore le premier "moi je suis en maison et cette année, j'ai 150 € de taxe foncière en plus, c'est affolant !" s'agace le second.

"Quand on a programmé notre plan pluriannuel d'investissement en 2018 et 2019, on prévoyait une évolution de population très forte" pour les années suivantes explique le président. En six ans, ce sont 3.000 logements qui seront construits sur les neuf communes. Pour les financer, la collectivité comptait sur les recettes de la taxe d'habitation et de la taxe foncière.

Une hausse de cette taxe directement liée à la suppression de la taxe d'habitation

En 2018, Emmanuel Macron annonce la suppression progressive de la taxe d'habitation pour tout le monde. À l'époque ministre des comptes publics, Gérald Darmanin avait affirmé : "la taxe d’habitation sera compensée à 100% dans le budget des communes." Aujourd'hui Stéphane Piquet ne s'y retrouve pas "la compensation est en effet à l'euro près, mais sur la base de 2019" alors ce maire et président de communauté de commune déplore ce mode de calcul "moi, j'ai une évolution de la population de 4 ou 5 % et j'ai une TVA qui va augmenter de 1 à 2 %".

À ce manque à gagner s'ajoute un déficit de recette fiscale après la fermeture de deux entreprises sur le territoire. Le manque à gagner est de 350.000 € pour la collectivité.

Le manque à gagner de la taxe d'habitation et celui des entreprises contraint donc la communauté de commune à prendre cette décision "c'est pour ça qu'à un moment on est obligé de faire bouger le niveau des taux d'imposition" termine le président.