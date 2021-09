Taxe foncière : pourquoi une hausse de plus de 900% dans l'agglo du Grand Guéret ?

La taxe foncière arrive dans les boîtes aux lettres, et comme prévu cet impôt local dû par les propriétaires a bien augmenté dans la communauté d'agglomération du Grand Guéret. La hausse a été votée en avril : le taux pour l'intercommunalité est passé de 0,42 à 4,42%. Cela correspond à une hausse de plus de 900%.

120 euros de plus pour une famille

Sur la taxe foncière de Claude, qui habite Guéret, le chiffre saute aux yeux : +958,33%. Il a fait bondir ce retraité propriétaire de sa maison et d'un petit immeuble de deux appartements. Il va payer environ 300 euros de plus cette année : "Ca surprend pas, ça met en colère. L'immeuble que l'on loue nous rapporte en brut à peine mille euros par mois, on paye 2.050 euros de taxe foncière par an, c'est-à-dire deux mois de loyers !"

A Guéret la taxe foncière est dissuasive

Pour une famille de quatre personnes propriétaire d'une maison de 120 m² avec terrain de 600 m² à Guéret, la hausse est de 120 euros par an, selon Eric Correia, le président de l'agglomération du Grand Guéret. Claude estime que ces hausses sont un frein pour l'investissement : "On a un appartement à Paris qui vaut trois ou quatre fois plus que la maison à Guéret, mais la taxe foncière est deux fois moins importante. A Guéret la taxe foncière est dissuasive !"

Rééquilibrer le budget et continuer d'investir

Au printemps, la hausse avait été adoptée à la majorité des voix après un débat houleux. La maire de Guéret notamment s'était farouchement opposée à l'augmentation. Deborah, qui habite La Saunière estime elle aussi "inacceptable" que la taxe foncière augmente autant : "Pour moi, c'est le signe d'une mauvaise gestion, ils essayent de rattraper quelque chose."

La mesure a été votée en effet en avril pour rééquilibrer le budget et continuer d'investir. Au total, la hausse de la taxe foncière représente 1,3 million de recettes supplémentaires pour la communauté d'agglomération. Marie-Claude n'est pas convaincue : "Pour l'instant à Guéret on n'a rien de nouveau, pas de nouveaux équipements."

Le président de l'agglomération Eric Correia n'a pas souhaité s'exprimer de nouveau sur le sujet cinq mois plus tard. Il insiste néanmoins sur les baisses de dotation de l'Etat (la perte de cinq millions de recettes cumulées depuis 2013) et les transferts de compétences des communes vers l'agglomération. Il rappelle que l'agglomération reverse aux communes ce qu'elle touche : "Plus de 2,4 millions d'euros aux communes tous les ans."