Taxe sur les yachts : la fausse bonne solution pour financer la SNSM?

Votée en 2017, la surtaxation des yachts devait permettre de dégager 10 millions d'euros par an. Une somme qui aurait été reversée à la Société nationale de sauvetage en mer. Mais on est très loin des sommes annoncées!

288 000 euros. C'est le montant récolté à ce jour, en 2019, grâce à la taxe sur les bateaux de luxe. Et même si les services de Bercy espèrent dépasser les 500 000 euros d'ici la fin de l'année, ça restera vingt fois inférieur au montant avancé il y a deux ans, lors du vote de cette taxe. Une différence qui étonne le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Joël Giraud. Le quotidien Le Monde, révèle que ce dernier se rendra le 18 septembre prochain au ministère des finances pour obtenir de la part de la direction des douanes, des explications à "ce rendement très décevant" de la mesure.

Les efforts de l'Etat restent insuffisants

Il y en a qui sont aussi déçus, ce sont les responsables de la SNSM. Dès le lancement de cette taxe, Richard Ferrand, alors député du Finistère et président du groupe LREM à l'Assemblée, avait assuré que les 10 millions dégagés grâce à la taxation des yachts de plus de 30 mètres pourrait être affectés à la Société nationale de sauvetage en mer. Une annonce bien accueillie puisque la SNSM a des besoins importants non couverts par ses sources de financement traditionnelles. "Les choses s'améliorent", indique Jean-Marie Choisy, le délégué départemental de la SNSM dans la Manche. "La part du financement de l'Etat est passée ces dernières années de 8% à près de 20%. Mais c'est encore insuffisant. Nous avons besoin de 4 millions d'euros supplémentaires par an pour assurer le renouvellement de notre flotte et la formation de nos bénévoles".

Il y a eu un effet d'annonce un peu rapide sur les montants que cette mesure allait permettre de dégager.

"Il ne nous appartient pas de dire si une taxe est pertinente ou pas", poursuit le responsable manchois de la Société de sauvetage, mais à l'évidence il y a eu un effet d'annonce un peu rapide sur les montants que cette mesure allait permettre de dégager". Aujourd'hui, le responsable souhaite qu'une réflexion de fond soit engagée pour garantir rapidement, un financement pérenne de la SNSM. Jean-Marie Choisy voit ainsi d'un bon oeil l'existence de la commission sénatoriale qui fait en ce moment le tour du littoral français, à la rencontre des équipes de sauveteurs pour dégager des solutions de financement en vue du comité interministériel de la mer prévu en novembre prochain et lors duquel il sera temps de trancher.