Taxer ou non les résidences secondaire ? Le dilemme pour les communes manchoises

Taxera ou ne taxera pas ? C'est la question à laquelle doivent répondre 26 communes de la Manche, 2.200 en tout en France, concernant les résidences secondaires. Un décret de l'Etat les autorise à augmenter une taxe qui pourra aller de 5% à 60% pour donner plus de moyens aux communes et les aider à réguler le marché de l'immobilier. Elles avaient jusqu'au 1er octobre pour se prononcer.

Taxer pour pallier aux difficultés de logement pour certaines

En 20 ans, la population de Saint-Pair-sur-mer près de Granville, a doublé. Le problème : il n'y a pas assez de logements. C'est pour tenter de pallier à cette situation que le conseil municipal a décidé d'augmenter la part communale de la taxe sur les résidences secondaires de 60%, explique la maire, Annaig Le Jossic : "L'objectif est clairement d'essayer de faire passer des résidences secondaires, qui sont actuellement très peu occupées, en logement locatif à l'année." D'autres communes ont fait de même dans le secteur, la taxe va également prendre 60% à Donville-les-Bains, par exemple.

Cette augmentation de taxe va aussi permettre un apport financier important pour construire des logements et tenter de répondre à la crise selon la maire. À Saint-Pair-sur-Mer, on veut construire des logements saisonniers notamment. Aujourd'hui il n'y en a pas assez et ça pose de gros problèmes pour recruter dans une zone littorale très touristique. Il est aussi envisager de financer des logements pour les personnes âgées qui elles non plus ne trouvent pas dans le secteur.

Un pansement sur les carences de l'Etat pour d'autres

Juste à côté, à Carolles, le maire Miloud Mansour comprend les communes qui font ce choix pour récupérer des moyens supplémentaires, mais ce ne sera pas le sien. La taxe sur les résidences secondaires ne va pas bouger chez lui. Pour l'élu, c'est une démarche hypocrite de la part de l'Etat. Dans un contexte où les finances des communes sont de plus en plus compliquées, notamment à cause de l'inflation et avec des dotations qui n'augmentent pas en conséquence, "c'était à l'Etat de nous aider à lutter contre la crise du logement et on l'a fait en transférant le problème et en s'en dédouanant," déplore Miloud Mansour, qui considère que l'Etat laisse les communes se financer par l'impôts plutôt que de leur donner des moyens.

À Carolles, la taxe sur les résidences secondaires, ne bougera pas. © Maxppp - Karl F. Schöfmann

Sur la côte est, à Quinéville, on n'est pas convaincu non plus. Dans cette commune où pourtant 63% des résidences sont secondaires, la taxe n'augmentera que de 5%, uniquement pour compenser un autre prélèvement de l'Etat sur les communes qui augmente. De quoi combler le trou donc. Le maire, René Hardy, ne veut pas non plus pénaliser les résidences familiales de la commune, dont les propriétaires viennent longtemps, à différents moments de l'année et contribuent à la vie de la commune.

Quant à l'efficacité de cette augmentation de taxe pour convertir des résidences secondaires, ces deux maires en doutent. "La plupart des résidents secondaires ont tout à fait les moyens d'assumer une augmentation, même de 60%," constate Miloud Mansour sur sa commune, "donc cela ne va pas les inciter à changer la nature de leur logement."