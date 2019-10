Taxes américaines sur les vins français, Jean-Baptiste Lemoyne dit "Stop, négocions'.

Alors que les Etats-Unis viennent d'augmenter les taxes sur les vins français, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, s'adresse aux américains pour leur dire "Stop, négocions".

Nantes, France

Alors que la semaine dernière, les taxes sur les vins français exportés aux USA augmentaient de 25 %, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, dit aux américains "Stop, négocions".

"Asseyons-nous autour d'une table"

Invité de France Bleu Loire Océan, Jean-Baptiste Lemoyne leur dit "Dans six mois, nous serons autorisés, nous aussi, à mettre des droits de douane sur des produits américains, donc plutôt que de faire la guerre commerciale, asseyons-nous autour d'une table pour en finir avec les subventions illégales à l'aéronautique, de part et d'autre de l'Atlantique". Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères regrette que ce message soit "assez peu entendu du coté des Etats-Unis parce qu’ils sont aussi rentrés en pré-campagne présidentielle".