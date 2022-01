Taxis, ambulanciers, transport funéraire... Ils embauchent dans les Pyrénées-Orientales !

"Sur le littoral, nous avons des entreprises dont les véhicules ne roulent pas faute de personnel !" Invité de France Bleu Roussillon ce mardi matin, Philippe Corbelli tire la sonnette d'alarme. "Pour les taxis, le transport sanitaire et aussi funéraire, il manque environ 150 personnes qualifiées", regrette le président du centre de qualification et formation des taxis des Pyrénées-Orientales.

La possibilité d'embaucher des étrangers...

"C'est vrai que les salaires ne sont pas très élevés mais on peut recourir à des heures supplémentaires. On veut essayer de recruter et de former mais si on a pas d'autres solutions, on recrutera des étrangers", explique Philippe Corbelli. "Pour devenir auxiliaire ambulancier, il suffit de disposer du permis B, de passer une visite médicale et de suivre une formation de deux semaines dans le département."