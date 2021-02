Lauréate du plan de relance de l'Etat, une entreprise savoyarde vit un "tournant"

Pour soutenir les entreprises impactées par la crise économique, le gouvernement a lancé le plan "France Relance". Après inscription, les sociétés sont ensuite sélectionnées et les lauréates bénéficient d'une aide financière. TDS, 35 salariés, en fait partie.

Fondée dans le Rhône, cette entreprise familiale spécialisée dans le traitement de surface des métaux a son siège social à Belmont-Tramonet, dans l'avant-pays savoyard. Elle travaille pour le secteur de l'électrique, automobile, bâtiment... Sa directrice commerciale le reconnaît, ce plan donne un nouveau souffle à la société.

France Bleu Pays de Savoie : Qu'apporte ce plan de relance à l'entreprise ?

Fleur Vacheron : Il nous permet de relancer un projet qu'on avait dû mettre à l'arrêt à cause de la crise liée au coronavirus. On va désormais pouvoir relancer ce projet et investir dans une nouvelle ligne de traitement de surface sur métaux qui va nous permettre de poser de l'argenture sur les pièces métalliques de nos clients industriels. Nous pourrons améliorer notre gamme de traitement de surface et augmenter nos compétences.

Le plan de relance vous a donc apporté une aide financière ?

En effet. On a un investissement qui tourne autour des deux millions d'euros pour installer cette nouvelle ligne de traitement de surface et le plan France relance nous apporte 40%. Cette ligne sera ainsi prête en septembre 2021. L'aide est en fonction du montant de l'investissement que l'on souhaite faire. Il y a un pourcentage qui est subventionné par l'Etat.

Peut-on parler de tournant dans l'histoire de TDS ?

Oui pour une entreprise familiale comme nous c'est un tournant. Une ligne de traitement de surface représente un investissement que l'on fait tous les 30 ans. On espère faire une croissance importante soit une augmentation par de 20% du chiffre d'affaires de 2019 par exemple. Cette année là, on a fait 5,2 millions donc cela ouvre de belles perspectives.

Avant ce plan de relance, comment l'entreprise se portait-elle ?

L'entreprise a connu des difficultés suite à la crise. Le chiffre d'affaires a baissé de 45% sur trois mois au printemps. Donc en effet, ce fut très très compliqué.