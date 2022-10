"Team bien-être Yiango" veut favoriser le bien-être en entreprise en Occitanie

Team bien-être Yiango, issu des boutiques Yiango (spécialisées dans les produits liés au bien-être), est une entité qui propose aux entreprises des programmes pour leurs salariés. Cette structure veut leur offrir des clés pour aborder les problématiques de gestion du stress, de sommeil ou de charge mentale ou d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle grâce à des ateliers.

ⓘ Publicité

Team bien être Yiango collabore avec une vingtaine d’entreprises dans le Tarn, la Haute-Garonne et l’Hérault.

Pour la Nouvelle éco, Olivier Roques, le fondateur, détaille le fonctionnement de cette entreprise.

Quel est votre cœur d’activité ?

Nous sommes des spécialistes de l'accompagnement bien-être dans les entreprises. On s'occupe des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Nous travaillons sur deux formats : un format ponctuel, sous forme d'ateliers, de séminaires par exemple. Ils peuvent durer une demi journée ou une semaine. L'autre format, ce sont des plans plus dans la durée, sur des trimestres ou des semestres. On va vraiment ajuster le programme en fonction des besoins.

Mais que faites-vous concrètement ? Du yoga ? Des massages ? De la relaxation ?

Si vous voulez traiter la gestion du stress, ça peut être de la sophrologie, de la réflexologie. Ça peut aussi être une combinaison d'ateliers autour de l'aromathérapie, du yoga. On vient analyser le besoins et on vient construire avec nos experts des solutions adaptées.

Quel genre d'entreprises font appel à vous en Occitanie ?

En Occitanie, on a démarré il y a environ six mois. On travaille auprès d'avocats, de notaires, de TPE, de groupes immobiliers. En fait, tout le monde est concerné. Mais bien sûr, on va avoir des problématiques variables. On travaille, par exemple, avec une entreprise de logistique, où on intervient tous les quinze jours sur du réveil musculaire. Si on travaille auprès d'un groupe comptable, on va plutôt travailler la gestion du stress pour apprendre à relâcher la pression.

Olivier Roques, le fondateur de Team bien-être Yiango - DR

On a beaucoup entendu parler ces dernières années de bien-être au travail, de «happiness managers», ces salariés chargés du bonheur en entreprise : ce n'est pas un peu gadget tout ça ?

Aux États-Unis, ces sujets sont traités depuis 20 ans. En France, on s’est saisis de ces problématiques depuis trois ou quatre ans. Nous devons opérer une bascule. Les nouvelles générations arrivent avec des attentes sur la quête de sens. Les dirigeante doivent les prendre en compte s’ils veulent garder leurs salariés. Ces questions ne se posaient absolument pas il y a trois ou quatre ans. A titre personnel, je trouve que c'est bien, mais c'est un changement de paradigme pour tous les dirigeants : nous devons le prendre en compte pour nous organiser autrement, tout simplement.