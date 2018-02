Aubenas, France

Trente des trente-sept salariés de l'entreprise sont entrés en contrat de sécurisation professionnelle. Ils bénéficient de 75% de leur salaire brut et ont droit à des formations. Team07 faisait du transport de colis en proximité.

La plupart des salariés restent dans l'expectative

Les ex salariés ont pourtant du mal à envisager leur avenir professionnel dans un bassin d'emploi très touché par le chômage.

Les salariés sont déboussolés explique René Montredon, de l'union locale CGT d'Aubenas.

Certains passent un permis poids lourds. Mais Jawad Atia, ex représentant du personnel n'y croit pas. Ce permis de débouchera pas sur une emploi dit-il car tous les patrons demandent au moins un an d'expérience.

Un processus qui n'en est qu'au début

Il faut dire que les salariés ne sont au chômage que depuis quelques semaines. Les formations se mettent en place. Il y a des exceptions comme ce salarié qui veut monter son entreprise. Le projet est très avancé dans le même domaine que Team07, le transport de colis en proximité. Il pourrait embaucher cinq ex collègues. Mais le dossier traine et il n'est pas assez soutenu disent ses ex collègues. L'Etat suit le dossier puisqu'une réunion vendredi dernier en sous-préfecture de Largentière a permis de faire le point avec pôle emploi. Même si les salariés aimeraient que ça aille plus vite.