Teamoty, les logiciels et applications isérois pour la gestion des chantiers BTP

Coordonner un chantier de BTP va aujourd'hui bien au-delà de l'utilisation des outils informatiques "classiques", tableurs et autres agendas. À une époque où la gestion des approvisionnements se complexifie également, de nouveaux outils émergent pour permettre aux gestionnaires de chantiers de coordonner au mieux, et si possible en temps réel, le tout. Dans ce marché un des acteurs est français et isérois : c'est la société Teamoty, basée à Morestel (Isère). Entretien avec son PDG, Fabien Font.

France Bleu Isère - Fabien Font, depuis quand existe-t-il des solutions logicielles pour gérer des approvisionnements ou un chantier dans le BTP ?

Fabien Font - Si on parle de solutions logicielles simples, les gens du BTP sont déjà digitalisés depuis des dizaines d'années. Par contre, si on parle d'applications qui vont sur le terrain avec un smartphone ou une tablette, qui sont collaboratives, c'est à dire qui sont utilisées par tous les acteurs du chantier en même temps, la naissance c'est dans les années 2010-2012, 2013. En fait, sur un chantier il n'y a pas qu'un seul acteur et ce qui est très dur c'est de coordonner tous ces acteurs en fonction de où on en est réellement. Il y a des métiers pour faire ça mais ces métiers là ne sont pas forcément équipés pour partager de l'information en temps réel avec tout le monde. Et donc, nous, aujourd'hui, on équipe les gens qui cherchent à coordonner les chantiers. Donc on va parler à des entreprises de construction comme Bouygues, Vinci, des entreprises générales qui, elles, vont mettre à disposition nos systèmes pour faire en sorte qu'on coordonne mieux toutes les interventions sur un chantier.

Et la demande est là ? Vous trouvez sans problème un marché pour vos logiciels ?

Bien sûr, parce que la plupart des entreprises de construction ont des marges très, très, très faibles. La marge moyenne dans la construction, elle est de 2 %. Donc ça veut dire qu'ils passent leur temps à être "à risque". Ce n'est pas parce que tout le monde est mauvais, ce n'est pas vrai du tout, c'est parce que c'est difficile d'être bon ensemble. Et donc aujourd'hui, effectivement dans un contexte où les matières premières explosent, que la main d'œuvre va suivre aussi, et qu'en même temps les prix ne sont pas forcément en hausse pour les constructions - parce que les taux augmentent, donc c'est dur d'avoir un crédit, donc il ne faut pas augmenter les prix - si on ne se révolutionne pas ça va être encore plus compliqué. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un marché parce que les gens cherchent des nouvelles approches par lesquelles ils vont pouvoir mieux travailler ensemble et donc moins gaspiller d'argent et donc être compétitifs.

Aujourd'hui ce sont surtout des besoins en gestion de chantier que vous trouvez auprès de vos clients ou en gestion d'approvisionnements ?

Le principal besoin aujourd'hui il est sur la gestion de chantier mais on voit arriver effectivement, avec les histoires de matières premières qui sont difficiles à avoir, qu'il faut mieux anticiper. que le besoin de gérer aussi les approvisionnements grandit. Donc d'un besoin primaire qui était juste gérer la coordination, le planning d'une opération en collaboratif, on arrive sur gérer l'ensemble des ressources et les mettre en "juste à temps". C'est à dire d'avoir la bonne ressource au bon moment, au bon endroit, à la bonne quantité pour ne pas la gaspiller. Donc on a un besoin qui grandit. Pour l'instant sur les très gros chantiers mais ça fait toujours la même chose : les gros commencent et puis après ça suit sur plus petit.

C'est un marché qui peut représenter quoi, celui dans lequel vous êtes ?

C'est un marché complètement mondial, de plusieurs milliards de dollars. Nous l'estimons entre 3 et 5 milliards de dollars. Ce qui fait mettre des paillettes dans les yeux, mais en même temps il faut être réaliste, on aura pas tout. En tout cas, nous, on attaque ce marché là qui est un marché où il n'y a pas tant de concurrence que ça, parce qu'on s'attaque vraiment au cœur du système. Donc on n'est pas tant que ça à vouloir résoudre le problème de la coordination.