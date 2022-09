Belfort : le Techn'hom perd un de ses deux restaurants d'entreprise

Campés devant la porte du restaurant fermé, les salariés de la Découverte distribuent des tracts pour expliquer à leurs collègues des autres entreprises du Techn'hom pourquoi ils sont en grève : le 20 octobre, ils devront trouver un autre endroit pour se restaurer. Elior a annoncé officiellement ce lundi que le restaurant fermerait ses portes définitivement le 20 octobre.

Maxime, salarié chez General Electric vient 2 à 3 fois par semaine : "Franchement je suis vraiment surpris. S'il n'y a plus la Découverte, ce sera soit la sandwicherie de GE, soit je devrais apporter mes repas." "On va perdre 50 % de l'offre de restauration collective du Techn'hom, poursuit Eddy Cardot, délégué CGT chez Alstom, venu soutenir les salariés du restaurant. Il reste encore les Comptoirs de l'Etang mais c'est plus loin. Ca va réduire le temps de pause."

"Et encore, nous on peut trouver une solution, tempère Maxime, mais c'est pour les salariés que c'est le plus dur. C'est une _décision subie et brutale_."

C'est inhumain - Isabelle, salariée de la Découverte depuis 15 ans

Effectivement, les neuf salariés ne comprennent pas. "Ils ne peuvent pas nous prévenir un mois avant la fermeture sans savoir ce qu'ils vont faire de nous. C'est inhumain, s'indigne Isabelle, salariée à la Découverte depuis 15 ans. On a tous des crédits, on a un certain âge, on ne pourra pas retrouver du travail comme ça. Ils parlent d'une fermeture pour raisons économiques mais ils nous disent qu'ils ne veulent pas nous licencier donc _on ne sait pas ce qu'on va devenir._"

"Pour l'instant on n'a _aucune réponse de la part de la direction_", renchérit Angélique Novelin, en poste depuis 30 ans, qui précise que 5 salariés ont déjà été licenciés l'an dernier.

La fréquentation baisse et les coûts augmentent - Elior

Jointe par France Bleu, le service communication d'Elior explique que l'entreprise perd énormément d'argent depuis plusieurs années sur le site de la Découverte. Elle invoque la baisse de fréquentation liée au Covid et les coûts qui ont augmenté, coûts de l'énergie, coût des matières premières alimentaires, revalorisation des salaires de la restauration. Mais elle renvoie la balle à l'AURIE, l'Association des Utilisateurs du Restaurant Inter Entreprise. Cette association à but non lucratif orchestre la restauration collective sur le site du Techn'hom. Elior affirme avoir alerté l'AURIE sur ses difficultés dès le mois de janvier. Le groupe estime que l'association aurait dû anticiper et lancer un appel d'offre (ndlr : quand une entreprise reprend un restaurant collectif, il est d'usage qu'elle reprenne les salariés avec).

Un argument de mauvaise foi

Mais pour l'AURIE c'est un argument de mauvaise foi : "Effectivement, Elior nous avait dit avoir des difficultés sur le site mais aujourd'hui tous les restaurant d'entreprise connaissent ces difficultés, explique Emilie Tenkéré, la secrétaire du bureau de l'AURIE. La lettre officielle qui nous disait qu'ils comptaient dénoncer le contrat date du 27 juin. Il faut six mois pour lancer un appel d'offre. C'était impossible. Ils nous ont proposé de revoir les tarifs à la hausse mais ça devenait bien trop cher pour une restauration d'entreprise. Ils nous ont aussi demandé de les soutenir financièrement mais une association comme la nôtre n'en a pas les moyens. C'est à eux d'assumer le devenir des salariés. Ce sont des salariés d'Elior. _Vu le délai, on ne peux malheureusement rien faire_."

L'AURIE va maintenant réfléchir à une nouvelle offre pour le Techn'hom mais cela va prendre du temps.

Les salariés, eux, ont rendez-vous ce mardi avec leur direction. En attendant, ils ont décidé de reprendre le travail. Ils discuteront ensuite de la suite à donner au mouvement.