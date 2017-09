Technicentre SNCF de Saintes : 135 postes disparaissent

La SNCF a annoncé ce vendredi la suppression de 95 postes au technicentre de Saintes. Quarante départs à la retraite ne seront pas non plus remplacés. Il n'y aura pas de licenciement sec, assure la direction.

C'est confirmé, il y aura bien des postes supprimés au technicentre SNCF de Saintes. 95 sur 350. Quarante départs à la retraite ne seront, en plus, pas remplacés. Au total, ce sont 135 postes qui vont disparaître d'ici deux ans à Saintes. L'annonce a été faite ce vendredi après-midi lors d'une réunion à la préfecture de Charente-Maritime, une réunion en présence de Guillaume Pépy le PDG de la SNCF.

Le technicentre de Saintes fait de la maintenance industrielle. Il rénove, conditionne des vieux trains. Et c'est justement cette activité de rénovation qui manque, puisque les vieilles rames Corail se font de plus en plus rares. Trois nouvelles activités devraient donc être mises en place : la destruction et le recyclage de ces trains, la maintenance des TER et un centre de gestion des pièces détachées. "Saintes à un avenir ferroviaire", selon Guillaume Pépy.

95 emplois supprimés au technicentre @SNCF de #Saintes selon le PDG du groupe Guillaume Pépy. Des possibilités de reclassement à l'étude. pic.twitter.com/eYkxC7rxRo — Bleu_La_Rochelle (@Bleu_Rochelle) September 29, 2017

150 postes créés à terme selon la SNCF

La direction de la SNCF a annoncé dans le même temps qu'elle souhaitait créer 150 postes à Saintes dans les prochaines années, dans le secteur privé, en créant un "Ferrocampus", avec des entreprises travaillant dans le secteur ferroviaire. En revanche, elle n'a pas donné de calendrier précis.

Le technicentre de Périgueux est lui aussi touché par cette réorganisation.