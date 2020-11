Technicolor supprime 102 postes près de Rennes

Après deux mois de négociations, ce mercredi 18 novembre, l'intersyndicale de Technicolor (Sud, CFDT et CFE-CGC), a signé le plan de licenciement élaboré par l'entreprise. Il prévoit la suppression de 102 des 286 postes du pôle Recherche et Développement du site de Cesson-Sévigné près de Rennes. Les premières lettres de licenciement devraient arriver dans les boîtes aux lettres en février.

On a le sentiment d'un immense gâchis.

"Nous n'avons pas eu d'autres choix que de signer cet accord pour sécuriser les mesures d'accompagnement de nos collègues et assurer une porte de sortie convenable," explique Nicolas Grelier, le porte-parole de l'intersyndicale. "Cela ne veut pas dire que nous adhérons à la stratégie de l'entreprise bien évidemment. On a le sentiment d'un immense gâchis, d'une perte de savoir-faire et d'un risque sur l'avenir du site à cause des transferts de projets en Inde et la perte de compétence."

La société Technicolor a choisi de délocaliser une grande partie des activités rennaises vers l'Inde. Un programme qui devrait lui permettre d'économiser plusieurs plusieurs millions d'euros et de faire face à la baisse d'activité du site. Le marché du décodeur numérique connait des mutations depuis quelques années."Il va y avoir un transfert de dossiers en quelques mois et il sera incomplet. Les salariés indiens vont avoir du mal à tout reprendre en temps et en heure pour livrer un projet correct, c'est évident pour nous mais pas pour la direction qui n'en fait qu'à sa tête."

On espère que les élus locaux seront toujours là pour nous aider.

Ces derniers mois, dans leur combat, les salariés ont notamment reçu le soutien de la député LREM Laurence Maillard-Méhaignerie, du maire de Cesson Jean-Pierre Savignac, de la présidente de Rennes Métropole Nathalie Appéré et du président de la région Loïg Chesnais-Girard. Ils ont aussi été reçus au ministère au ministère de l'Economie et des finances. Ces soutiens politiques n'ont pas fait flancher Technicolor. "Maintenant on va se mobiliser pour que les salariés licenciés puissent retrouver un emploi dans le bassin rennais. On espère que les élus locaux seront toujours là pour nous aider," conclut Nicolas Grelier.