Haute-Savoie : une nouvelle étape vers un grand domaine des Aravis

L'enquête publique autour du projet de révision du Schéma de cohérence territoriale Fier-Aravis s'achève ce mercredi. Autrement dit, particuliers et associations ont été invités à donner leurs avis sur ce qui pose les bases d'un futur grand domaine des Aravis.

Les futures liaisons par câbles entre Le Grand-Bornand, La Clusaz et Saint-Jean-de-Sixt passeront par le massif du Danay.

Haute-Savoie, France

En révisant les zonages de leur territoire, les élus de la communauté de communes des vallées de Thônes sont entrain de bâtir le socle de ce qui sera le futur grand domaine des Aravis. Des élus qui ne souhaitent pour le moment pas s'exprimer publiquement sur le projet. L'enquête publique sur la révision du SCOT - Schéma de cohérence territoriale Fier-Aravis s'achève ce mercredi : ses conclusions seront consultatives, tandis que le projet de révision devra lui encore être voté par les élus de la communauté de communes. Les concrétisations ne sont donc pas pour demain.

Des télécabines entre les stations

Des liaisons par câbles entre les stations sont prévues ; des téléportés, qui assureraient le lien entre Le Grand-Bornand, La Clusaz et Saint-Jean-de-Sixt, les trois tronçons se rejoignant sur une station intermédiaire située sur ce qui est aujourd'hui une clairière sous le sommet du massif du Danay. Pierre Missillier est le président de la SAEM Le Grand-Bornand Tourisme : "la liaison avec la Clusaz est à ce jour pour moi indispensable. Toutes les stations européennes l'ont fait ! On aura moins de monde sur les routes, c'est surtout un avantage pour la circulation : des gens qui passent d'un village à l'autre, à toutes saisons !"

D'autres liaisons sont également prévues dans ce futur grand domaine, entre La Clusaz et Manigod, et notamment 'un ascenseur valléen', en télécabines aussi, entre Thônes et le plateau de Beauregard.

Deux complexes touristiques

Est projetée la création de deux complexes touristiques, de type 'Club Med' selon leurs détracteurs, mais répondant aux besoins de lits supplémentaires des stations selon leurs partisans. "Il y a beaucoup de contributions qui affirment leur hostilité aux deux villages", assure Jean-François Arragain, de France Nature Environnement 74, "notamment celui du Grand-Bornand. ça équivaut à créer une nouvelle unité urbaine". Celui du Grand-Bornand serait réalisé sur le plateau de la Joyère, et pourrait accueillir autour d'un millier de lits. Le second, un peu plus important encore, se situerait dans le secteur des Chenons, à La Clusaz.

Des nouvelles pistes de ski

L'aménagement de la combe de la Creuse à La Clusaz est évoquée, tant chez les élus que dans les contributions de l'enquête publique, souligne Jean-François Arragain, avec la création de nouvelles pistes, un choix "très discuté" selon lui, "pour l'instant, la combe est vierge de tout équipement de ski, et ça provoque une levée de boucliers de la part des skieurs de randonnée."

Entre autres, au moins une nouvelle piste devrait être aménagée sur le Danay, également exempt d'aménagements skiables jusqu'à aujourd'hui.