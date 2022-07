Téléconseillers en larmes, absentéisme, départs massifs : des salariés d'Indexia Group (ex-SFAM) craquent

La S.F.A.M a déjà été condamnée pour pratiques commerciales trompeuses et de nouveaux soupçons pèsent sur le groupe. Et le syndicat CFDT dénonce le mal-être des employés qui doivent répondre jour après jour aux clients mécontents, qui appellent et rappellent, pour contester un contrat, pour demander des remboursements qui ne viennent pas. C'est un risque psycho-social pour les salariés explique Nicolas Zeimetz, délégué syndical à la SFAM Roanne : "les salariés sont soumis à des appels qui sont très virulents, parfois des flots d'insultes, qui les mettent en danger psychologiquement. Cela se manifeste par un absentéisme trop important, par des salariés qui, parfois, achèvent un appel en larmes, et par une grande nervosité. C'est compliqué, pour les téléconseillers, pour les coachs et les superviseurs qui les encadrent."

En un an et demi, une centaine de salariés ont quitté l'entreprise en rupture conventionnelle à Roanne, plus d'une centaine à Romans d'après la CFDT, alors qu' Indexia Group paie bien ses téléconseillers : "et c'est là qu'on alerte la direction" poursuit Nicolas Zeimetz, "quand vous avez une entreprise qui sur son secteur géographique est leader en terme de rémunérations et de conditions de travail (il y a une salle de gym par exemple dans les locaux à Romans), ce n'est pas normal qu'autant de salariés quittent l'entreprise."

La CFDT demande à la direction une procédure fluide et des délais tenus pour répondre aux clients mécontents : "il faut qu'on puisse dire au client : "voilà, votre dossier sera traité dans tel délai". Et il faut que les clients soient remboursés selon les délais qu'on leur communique, et, effectivement, la vie des salariés serait plus simple. On veut bien qu'on nous dise que le nombre de clients mécontents représente un faible pourcentage. Pour autant, des réponses doivent être apportées."

D'après le syndicat, Indexia Group aurait du mal à recruter pour compenser les départs. Des appels téléphoniques sont donc basculés vers des prestataires au Maroc et à Madagascar.

Persécution d'un représentant syndical ?

Par ailleurs, la CFDT organisait aussi cette opération de tractage devant les locaux de Romans pour soutenir leur représentant sur ce site. Adel Chaabi travaille comme téléconseiller depuis plus de 4 ans, représentant syndical depuis plus de 2 ans. En février il s'est vu reprocher des fuites dans la presse lors d'un CSE, un comité social et économique : "le PDG m'a insulté, "voyou", "petit con". La direction générale a dit aux salariés de ne plus me suivre, que j'étais là pour mettre la zizanie et que mon seul but était de faire couler cette entreprise."

Adel Chaabi raconte être mis à pied une première fois. Mais l'inspection du travail, qui doit se prononcer puisque c'est un salarié protégé, refuse le licenciement. Une deuxième mise à pied suit, la direction fait envoyer huissier et policiers à 7h du matin chez Adel Chaabi pour prouver qu'il a récupéré des données confidentielles. La perquisition ne donne rien souligne Adel Chaabi, licenciement refusé une deuxième fois. Un événement un peu traumatisant : "ce qui m'a le plus choqué, c'est pour mon entourage, mes enfants. J'ai des policiers qui sont venus chez moi. Je n'ai jamais tué personne, jamais fait aucun mal si ce n'est remonter les problématiques que peuvent rencontrer les salariés et vouloir entreprendre un dialogue social avec mon employeur. C'est ma seule erreur, et j'en paye le prix. J'ai été privé de salaire pendant les 4 mois de mise à pied. Sans ma famille, je me retrouvais dans une situation financière compliquée. Une partie des salaires m'a été restituée juste avant mon audience aux Prud'hommes."

La procédure de licenciement à son encontre n'est pas terminée. Adel Chaabi précise que la direction a désormais saisi le ministère du Travail. En attendant, il doit reprendre le travail mi-août, un peu crispé.

Nous avons contacté la direction d'Indexia Group sur ces deux sujets. Nous étions, ce mardi soir, en attente de leur réponse.