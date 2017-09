Téléphonie mobile : entre Saint-Romain-les-Atheux et Bouygues, il y a des hauts et des bas

Alors que l'Arcep publie une carte très précise de la couverture de chacun des opérateurs de téléphonie mobile, à Saint-Romain-les-Atheux, à côté du Chambon-Feugerolles, on sait à quoi s'en tenir : il n'y a que Bouygues qui passe et encore, ces derniers temps, le réseau laisse à désirer.

Avec des cartes qui permettent de zoomer à 50 mètres, l'Arcep (Autorité des télécoms) montre que l'on est assez loin de la couverture exemplaire dont se vante la plupart des opérateurs. Saint-Romain-les-Atheux en sait quelque chose : seul Bouygues passe dans cette commune d'un millier d'habitants près du Chambon-Feugerolles.

Coups de fil dans le jardin, le sens du vent et les textos en retard

Les nouveaux habitants changent naturellement d'opérateur mais la qualité de la couverture varie d'un point à l'autre de la commune. Ainsi Loïc sort dans son jardin et doit compter sur météo complice pour espérer une conversation la moins hachée possible. Même les messages ont du mal à arriver. Et le couple de citer l'exemple d'achat sur internet, dont le paiement par carte nécessite souvent de donner un code de confirmation que le portable peut n'afficher que le lendemain. "C'est plus embêtant quand ça concerne le travail", souligne sa compagne.

Pire encore depuis cet été

Sans compter que la couverture est devenue encore plus variable depuis cet été et des travaux réalisés sur l'émetteur qui est situé à la sortie du village. Bouygues a assuré au maire que le problème serait réglé cet automne. Robert Teyssier, qui a aussi dû opter pour l'opérateur unique quand il a pris sa retraite,s'est tourné bien sûr vers l'association des maires de France. L'AMF qui a assez à faire avec les zones totalement blanches.

