Téléphonie mobile : la 5G débarque la semaine prochaine à Orléans

La technologie 5G débarque à Orléans. Censée permettre d'aller (encore) plus vite sur son smartphone, elle arrive dès le 23 février chez Orange. Orléans sera la première ville 5G du Centre-Val de Loire quand d'autres, comme Tours, préfèrent attendre et demandent un moratoire.

La 5G arrive à Orléans. Alors que plusieurs opérateurs de téléphonie mobile communiquent depuis quelques jours sur le déploiement de cette nouvelle technologie qui permet des débits plus rapides, l'opérateur historique Orange frappe déjà fort : à partir du 23 février, son réseau couvrira 80% de la ville d'Orléans en 5G.

80% d'Orléans et de St-Jean-de-la-Ruelle couverts en 5G

A ce jour, Orange a déjà installé neuf antennes 5G à Orléans, sur des pylônes déjà existants. Avec ces équipements, l'opérateur historique va couvrir 80% d'Orléans et 80% de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Des débits dix fois plus rapides d'ici deux ans"(Orange)

Orange, comme tous les opérateurs, explique que le réseau 4G actuel est saturé. Il y a donc nécessité à passer à la 5G, qui offre en plus des avantages, selon Etienne Bordry le délégué régional Orange : "on a des débits trois à quatre fois plus rapides, et dix fois plus rapides dans deux ans, et une latence, c'est-à-dire la durée d'envoi et de réception d'une donnée, quasiment égale à zéro".

Chez Orange à Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

Rappelons que la 5G nécessite un abonnement spécifique et un smartphone compatible avec cette nouvelle technologie.

Orléans, première ville 5G en Centre-Val de Loire

Dans la région Centre Val de Loire et même au-delà, Orléans devient la première grandes villes à bénéficier de la 5G : ce n'est pas une faveur, c'est parce qu'autres villes comme Tours, Blois ou Nantes ont demandé des moratoires sur la 5G. La Mairie d'Orléans est donc plus souple, mais vigilante quand même, assure Quentin Desfossez, l'adjoint au numérique : "si jamais on relève des anomalies, en terme de fréquences par exemple, on sera réactifs et on se retournera rapidement vers les opérateurs. On a un point de vigilance sur les fréquences qui seront utilisées à l'avenir, qui pourront être de niveau supérieur. Là, on'a pas d'études précises sur l'impact sur la santé et on sera attentifs. D'ailleurs, on met en place un service au sein du service numérique de la Ville, réactif pour la population, en lien avec les opérateurs téléphoniques."

Quentin Defossez, adjoint au maire d'Orléans, en charge du numérique © Radio France - Patricia Pourrez

L'adjoint au maire d'Orléans poursuit : "on est ouverts aux habitants s'ils se posent des questions [sur la 5G], on a acheté un dosimètre si jamais ils se posent des questions en terme de sécurité publique". Mais, pour la mairie d'Orléans, pas question de passer à côté de la 5G qui est aussi "un outil d'attractivité". "On a été rassurés par le discours sur la santé publique et les enjeux environnementaux, mais on ne fait pas ça dans le dos des gens".

à lire aussi Polémique sur la 5G : la ville d'Orléans appelle à la prudence et à la concertation

#MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !