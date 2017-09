Téléphonie mobile : les clients vont pouvoir comparer la qualité des différents réseaux

C'est une vraie révolution dans la téléphonie mobile révélée par France Inter : l''Arcep ( l'autorité des télécoms) met en ligne ce lundi matin la première carte de couverture de téléphonie mobile interactive pour comparer la qualité du réseau selon les opérateurs.

C'est une nouveauté qui va faire des vagues dans l'univers très concurrentiel de la téléphonie mobile : l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) publie ce lundi de nouvelles cartes de couverture mobile bien plus précises et détaillées pour les quatre opérateurs de téléphonie mobile. Des cartes interactives auxquelles France Inter a pu avoir accès et qui pourront être directement consultées par les consommateurs via internet.

Inciter les opérateurs à investir pour améliorer la qualité du réseau

Désormais, chaque abonné peut se rendre sur le site monreseaumobile.fr, pour vérifier si la couverture de son opérateur est limitée, déficiente, bonne ou très bonne dans chaque localité et comparer avec l'offre proposée par les opérateurs concurrents.

Les Français avaient l'impression qu'on leur donnait une information théorique. Notre volonté est de coller à leur réalité et de leur permettre de faire un choix éclairé" Sébastien Soriano, président de l'Arcep

Ces nouvelles cartes de couverture mobile ne se limitent plus à faire la distinction entre zones couvertes et zones blanches mais permettent aussi de comparer les performances de chaque opérateur sur l'ensemble du territoire. L'objectif affiché par l'Arcep est d'inciter les opérateurs à investir afin d'améliorer la qualité du réseau mobile sur tout le territoire. Grâce à ses cartes plus précises les besoins de couverture seront ainsi mieux identifiés.

"Nous souhaitons créer un choc de manière à ce que le consommateur puisse en avoir pour son argent", a précisé le président de l'Arcep Sébastien Soriano, "car nous voulons donner les informations nécessaires pour que chacun choisisse l'opérateur qui lui convient le mieux".

Une démarche interactive

Les nouvelles cartes sont issues des données communiquées par les opérateurs et contrôlées par l'Arcep, mais ces données seront également consultables par tous en "open-data" afin de permettre d'en évaluer la fiabilité. Cette mise à disposition publique de l'information permettra également de créer de nouveaux outils comparateurs plus précis et mieux adaptés de la couverture des opérateurs mobiles.

Pour l'heure, cette nouvelle carte mobile interactive ne concerne que les appels et les SMS, mais l'Autorité de régulation des télécoms précise qu'elle publiera "courant 2018" les données concernant l'internet mobile et la qualité des services en Outremer.