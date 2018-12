Téléthon 2018 : des événements annulés en marge des manifestations des "gilets jaunes"

L'organisation du Téléthon prévu cette année les samedi 8 et dimanche 9 décembre est bousculée par les nouveaux appels à manifester lancés par les "gilets jaunes" à Paris et en région. Selon la présidente de l'AFM Téléthon, une dizaine d'animations ont été annulées "pour des raisons de sécurité".

C'est depuis les studios de France Télévisions en région parisienne que se déroulera le Téléthon 2018 samedi et dimanche. "Pour des raisons de sécurité", le groupe audiovisuel public a renoncé à installer le plateau de l'émission sous deux grandes bulles transparentes sur la place de la Concorde, à l'extrémité des Champs-Élysées, par crainte de nouveaux débordements.

À deux jours d'une nouvelle mobilisation des "gilets jaunes", et alors que l'Élysée dit craindre "une très grande violence", "une dizaine d'animations" du Téléthon ont été annulées en France a confirmé ce mercredi sur Franceinfo la présidente de l'AFM Téléthon, Laurence Tiennot-Herment. Toutefois, selon elle, "la très grande majorité auront bien lieu" malgré les manifestations.

"Une dizaine d'animations" annulées en France

À Paris, l'Alliance maladies rares, qui fédère plus de 200 associations, a annulé sa "Marche des maladies rares" prévue samedi midi au Jardin du Luxembourg.

À Bordeaux, le village Téléthon qui devait regrouper 23 tentes dans le centre-ville, place de la Victoire, a été annulé par les organisateurs de l'événement inquiets pour la sécurité des bénévoles et des visiteurs. Sur France Bleu Gironde, Christian Capdeville, l'un des organisateurs, a fait part de se regrets et s'est dit "triste, au regard de la perte que cela représente pour nous en termes de collecte de fonds".

Même chose à Quimper, où 10 stands et un podium devaient être installés place Saint-Corentin pour collecter des dons. À Avignon, toutes les manifestations prévues, dont celles liées au Téléthon, ont été annulées. Aucune festivité n'aura lieu à Tours non plus.

Des dons en baisse

"Le Téléthon continue", a cependant insisté l'association organisatrice de l'événement auprès de l'AFP. L'édition 2017 avait permis de récolter 89 millions d'euros pour la recherche sur les maladies rares. Un chiffre déjà en baisse par rapport à 2016 (93 millions). L'an passé, ce déclin avait été en partie attribué à la concomitance avec l'hommage populaire à Johnny Hallyday, lui aussi retransmis en direct.

Au vu des tensions sur le pouvoir d'achat, les organisateurs redoutent aussi que les Français se montrent moins généreux. "Nous sommes pleinement conscients que la participation au Téléthon représente cette année un effort supplémentaire pour les ménages les plus modestes et les plus généreux, notamment les retraités impactés par la hausse de la CSG", a indiqué à l'AFP Claire Schiller, directrice marketing de l'AFM-Téléthon.

"Cette année, les victoires que nous présenterons (...) démontrent que cet effort est utile, qu'il est efficace pour les familles et pour les malades", a-t-elle ajouté.

Les dons au Téléthon déductibles des impôts à 66%, peuvent être faits par téléphone (3637) ou sur le site www.telethon.fr.