VIDÉO - Ubisoft s'engage pour le Téléthon 2019 en direct sur internet

Pour le Téléthon 2019, l'entreprise de jeux vidéo française Ubisoft s'engage. Elle va reverser 15.000 euros à l'AFM Téléthon et organise huit heures de streaming / diffusion caritative sur internet avec ses équipes de Montpellier, Bordeaux, Annecy, Lyon et Paris.

France

L'éditeur et développeur de jeux vidéo Ubisoft s'engage pour la 33ème édition du Téléthon. Ce vendredi 6 décembre, les salariés et des invités lancent un stream, une diffusion en directe et continue sur la plateforme Twitch et le mot-dièse #TelethonGaming pour récolter des dons pour l'AFM Téléthon.

La diffusion est prévue de 10 heures à 18 heures, avec l'objectif de récolter 25.000 euros. Vous pourrez découvrir des duplex depuis les studios de Bordeaux, Montpellier, Annecy, Lyon et Paris, avec les équipes derrière les succès comme Rayman et les Lapins Crétins, Steep, Just Dance, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.

Ubisoft s'engage également à reverser 15.000 euros pour le Téléthon. Vous pouvez suivre la diffusion en suivant ce lien.

VIDÉO - Ubisoft en direct pour le Téléthon