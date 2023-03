Téléthon 2022 : La Moselle est le département le plus généreux du Grand Est

"Merci infiniment !" Les équipes du Téléthon sont ravies des bons résultats de l'édition 2022. À l'issue des nombreuses heures de direct , l'heure est venue de faire les comptes pour les organisateurs de cet événement pour la recherche contre les maladies rares. Au total, 90 839 067 euros ont été donnés par les Français pour faire avancer la recherche contre les maladies

La Moselle a récolté 1 203 260 €

L es équipes de bénévoles, particulièrement mobilisées dans le département, ont organisé une nouvelle fois de très nombreux événement s, De quoi afficher un très beau chiffre au compteur des dons en Moselle : 1 203 260 €. Le département est donc le plus généreux du Grand Est (au total, la région enregistre 6 102 347 € de dons).

"Des médicaments innovants sauvent la vie d’enfants condamnés"

Des résultats qui impressionnent Laurence Tiennot-Herment, la Présidente de l’AFM-Téléthon "Vous étiez nombreux à nos côtés et cette force du collectif, unique en France, donne les moyens aux chercheurs d’obtenir de nouvelles victoires. Si aujourd’hui des médicaments innovants sauvent la vie d’enfants condamnés et leur redonnent des forces, c’est grâce à vous. Demain, d’autres enfants, adolescents et adultes concernés bénéficieront de traitements, grâce à vous."

Cette année, le Téléthon aura lieu les 8 et 9 décembre 2023. Il est toujours possible de donner pour le Téléthon sur le site de l'AFM.