Téléthon : 400.000€ récoltés dans les Pyrénées-Atlantiques et plus de 100.000€ dans les Hautes-Pyrénées

Déjà 100.000€ ont été collectés dans les Hautes-Pyrénées pour cette 35e édition du Téléthon, à la fois sur le terrain et via les dons par téléphone et sur internet. Les bénévoles sont d'autant plus contents que la météo maussade et la crise sanitaire n'ont sans doute pas aidé. Certaines animations avaient été annulées. Quant à celles qui ont été maintenues, elles n'ont pas toujours attiré beaucoup de monde, pas autant que d'habitude, c'est certain.

besoin de retrouver cette forme de convivialité.

Christine Duchosal est coordinatrice pour le Téléthon dans les Hautes-Pyrénées. Elle est ravie de cette édition vu le contexte : "Beaucoup d'organisateurs se sont aussi posé la question 'On fait ou on ne fait pas ?' et finalement la plupart des animations ont été maintenues, ce dont je me réjouis."

2021, l'année du rebond

La coordinatrice explique même qu'il y a eu un sentiment de retrouvailles : "Je pense qu'il y avait un besoin de retrouver cette forme de convivialité, ces sourires derrière les masques. De ce que j'ai vécu durant cette tournée des trente heures, c'est ce que j'ai ressenti, l'envie d'être ensemble, retrouver ces valeurs qui sont les nôtres : le partage, la solidarité, la convivialité, l'envie de se donner pour une cause comme celle-là."

Christine Duchosal, coordinatrice du Téléthon dans les Hautes-Pyrénées Copier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au moins 50.000€ de dons sur le terrain en Béarn

Côté Béarn, ce dimanche en fin de journée, les derniers chiffres montraient que 50.000€ avaient déjà pu être collectés sur le terrain. À l'échelle des Pyrénées-Atlantiques, pour les appels et les dons sur internet, samedi soir à minuit, les organisateurs avaient enregistré 346.603€ de dons et promesses de dons.

La météo pluvieuse a peut-être eu un effet négatif sur les dons glanés sur le terrain, c'est la crainte de Christine Amiot, coordinatrice en Béarn et Soule : "Les gens ne sont pas beaucoup sortis, ils ne sont pas venus sur place parce que le vent, la pluie, etc. Ça a démotivé. Beaucoup de gens ont peur de revenir dans des manifestations où il y aura du monde, surtout que là on est matraqués avec le nouveau variant, les médias font peur aux gens. Je pense que les gens se sont rattrapés en appelant le 3637 et sur les pages de collecte sur internet mais sur le terrain je suis un peu déçue de voir tout ce qu'ont pu installer les gens dans les villages et ça n'a pas beaucoup suivi."