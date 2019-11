Téléthon en Sarthe : la crainte d'une nouvelle baisse des dons

Depuis cinq ans, les dons pour le Téléthon chutent en Sarthe. La somme récoltée en 2018 est la plus faible depuis dix ans. Les organisateurs attribuent cette baisse à la conjoncture économique. Le nombre de bénévoles, lui, reste stable et le nombre d'animations sera en hausse les 6 et 7 décembre.