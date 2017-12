Téléthon : un Franc-Comtois veut battre le record du plus long train de pain d'épices

Défi gourmand pour le Téléthon d'Orchamps-Vennes dans le Doubs. Aidé d'une vingtaine de bénévoles, Antoine Boileau va tenter de battre le record du monde du plus long train de pain d'épices. Plus de 210 mètres de long, des wagons décorés de bonbons et de guimauve.

C'est un défi gourmand dans lequel s'est lancé Antoine Boileau pour le Téléthon d'Orchamps-Vennes. Fabricant de pains d'épices, à Lorray depuis mai, ce Franc-Comtois tente de battre le record du plus long train en pain d'épices.

Le record du monde est actuellement de 206m, il est détenu par des Norvégiens. Une longueur qui avait surpris Antoine, mais il est sûr de pouvoir battre le record.

Et il faut dire que c'est un défi impressionnant : plus de 350 wagons, de 60cm chacun. En tout, c'est plus de 200 mètres de pain d'épices qu'Antoine a préparé.

Bonbons et guimauves sont posés sur chaque wagon en pain d'épices © Radio France - Laurine Benjebria

Pour arriver à ce train, Antoine a pu compter sur une vingtaine de bénévoles, avec deux semaines de préparation : après la confection de la pâte, et une semaine de repos, ils ont dû étaler les 750kg de pâte pour ensuite les découper et donner la forme des wagons.

Côté décoration, il y en a pour tous les goûts : une partie des wagons a été réservée par les entreprises, et sera donc décorée avec le logo de ces sociétés ; les autres wagons seront décorés par des enfants des écoles primaires des alentours. "Le but c'est de laisser libre-court à leur imagination" confie Antoine. Les enfants auront à leur disposition des fraises Tagada, des Smartie's ainsi que de la guimauve.

Antoine a fixé le prix de ces wagons à 45 euros avec une décoration personnalisée, 35 euros avec les décorations simples. Il vend également des demi-wagons (20 euros) et des quarts de wagons (10 euros). Tout ça pour la bonne cause : le Téléthon !