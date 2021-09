Télétravail : 10 règles d'or pour économiser

A première vue, le télétravail semble être une source d'économie importante pour les salariés dispensés de frais de transports souvent considérables. Mais travailler à la maison entraine en parallèle des dépenses supplémentaires, comme l’électricité, le wifi ou le téléphone. Des frais tels que certaines entreprises ont d’ailleurs fait le choix pendant les confinements, d’allouer à leurs salariés une prime pour couvrir ces frais.

Au final, télétravailler coûte-t-il plus cher ou moins cher aux salariés? Le site tiendeo.fr, spécialisé dans les offres de catalogues digitaux, vient de publier une étude sur le télétravail et affirme qu'il peut être rentable mais à condition de respecter certaines règles.

Les 10 règles d’or à respecter pour économiser en télétravail

1/ Cuisinez chez vous, ne vous faites pas livrer. Selon tiendeo.fr vous économiserez ainsi entre 1680 et 2200 euros par an.

2/Organisez vos menus de la semaine, faites du batch cooking pour rationnaliser les dépenses.

3/ Gardez un œil sur votre réfrigérateur pour éviter le gaspillage

4/ Comparez les prix des fournisseurs d’énergie et changez-en si besoin

5/ Profitez-en pour faire tourner vos appareils électroménagers en heures creuses

6/ Faites du sport à domicile plutôt que dans une salle ce qui vous permettra d’économiser entre 400 à 600 euros par an

7/ Boire le café chez vous plutôt qu’à la machine à café de votre entreprise vous permettra de faire une économie de 400 euros par an

8/ Laisser entrer la lumière naturelle

9/ Utilisez votre vélo et marchez si vous avez besoin d’aller faire des courses

10/ Et enfin si possible, organisez un coworking à domicile avec vos voisins ou vos collègues, ce sera plus sympa et cela vous permettra de rationaliser les coûts.