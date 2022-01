Télétravail et sanctions : "Il faut faire confiance aux entreprises plutôt que de les contraindre"

Le télétravail : c'est l'un des mots que l'on entend beaucoup en ce lundi de rentrée. Les entreprises sont supposées l'appliquer dès qu'elles le peuvent, au moins 3 jours par semaine. Comment ces entreprises s'adaptent-elles ?

France Bleu Saint-Etienne Loire : Accentuer le télétravail, est ce qu'on sait le faire dans nos entreprises de la Loire ?

Sarah Lesur, présidente du groupe Loire de l'Association nationale des DRH : On ne découvre pas ce matin le télétravail. C'est une mesure qui a été renforcé et mise au goût du jour avec la pandémie. Cela s'est accéléré depuis depuis deux ans. Techniquement, nous sommes prêts donc, nous allons l'accentuer, effectivement. On est prêts techniquement mais sur un plan humain c''est là dessus qu'il va falloir vraiment être attentifs.

Faire évoluer le management, c'est important ?

Je me suis aperçu que mettre en place du télétravail c'est un peu une école de management. C'est plus difficile de manager avec des collaborateurs qui sont en télétravail. Il faut davantage d'anticipation. Il faut une meilleure formulation de ce qui est attendu, de ce qu'on attend les uns des autres. On revoit nos pratiques. Donc, c'est effectivement une bonne école de management mais qui demande beaucoup d'énergie. Aujourd'hui tous les collaborateurs, les managers, les dirigeants d'entreprise manquent un peu de perspectives. Nous avons tous envie à la fois d'être protégé et de protéger les gens qui nous entourent.

Justement, la protection contre les risques psychologiques fait partie de votre quotidien ?

Tout à fait et c'est plus difficile. Il y a des personnes qui s'y retrouvent bien. En revanche de nombreuses personnes ne sont pas très à l'aise. Je pense que les projets que l'on mène chacun dans nos entreprises nécessitent de se voir. C'est parfois plus facile, plus fluide de travailler ensemble quand on est vraiment ensemble. Du coup, le télétravail complique parfois un peu les rouages. La solitude au travail n'est pas bonne, de façon générale. Le fait de pouvoir avoir un entourage professionnel avec lequel on peut assez facilement parler d'une difficulté, parler d'un contrat qu'on n'a pas réussi à avoir pour un commercial, d'avoir un dossier qui ne se passe pas tout à fait comme on veut, une erreur qu'on aurait pu faire, un message un peu compliqué à faire passer entre des collaborateurs, quand on est en télétravail, c'est plus délicat, plus difficile.

Cette sanction qui plane au dessus des entreprises, 1.000 euros d'amende par travailleur pour les entreprises qui ne mettraient pas en place le télétravail, vous en pensez quoi ?

On verra ce qui se passe cet après midi. Le projet de loi est examiné aujourd'hui. Je parle peut-être en mon nom personnel, mais ma position c'est de dire "faites nous confiance". La confiance me paraît toujours préférable à la contrainte. Sincèrement, je ne connais pas un seul DRH qui ne se sent pas concerné par la question. Encore une fois, c'est l'intérêt de l'intérêt de tous. Le gouvernement a remis au goût du jour le protocole national sanitaire. C'est un document qui est très utile et qui a, à mes yeux, un cadre tout à fait juste. C'est une recommandation, sachant que l'employeur connaît ses responsabilités en matière de protection des salariés. On sait ce qu'on a à faire et le statut de recommandation me paraît en tout cas intelligent et suffisant.