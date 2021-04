Télétravail : 26 entreprises contrôlées dans le Territoire de Belfort, six n'étaient pas en règle

De toute évidence, toutes les entreprises ne jouent pas le jeu. Alors que le chef de l'Etat, lors de son allocution du mercredi 31 mars, a appelé les employeurs et salariés à avoir recours au télétravail de manière "systématique" pour limiter la diffusion de l'épidémie, un certain nombre de chefs d'entreprises traînent des pieds dans le Territoire de Belfort.

Depuis le début de l'année 2021, la Direccte - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - a contrôlé 26 entreprises dans le Territoire de Belfort. Et presque un quart d'entre elles n'étaient pas en règle en matière de télétravail ! "Six entreprises ont reçu des mises en demeure, des obligations de développer immédiatement le télétravail sous peine de poursuites judiciaires", explique Olivier Leclerc, le responsable de l'Unité départementale de la Direccte dans le 90.

Effectivement, sur les parkings ensoleillés du Techn'hom, à Belfort, le nombre de voitures n'a pas vraiment baissé depuis les annonces d'Emmanuel Macron mercredi soir. Et les salariés rencontrés n'ont pas reçus de consignes de télétravail supplémentaires : "Rien n'a changé aujourd'hui dans mon service", explique Sonia, une salariée d'un grand groupe industriel. "La direction nous explique qu'entre le masque et la distance entre les bureaux, il n'y a pas besoin de nous remettre en télétravail", poursuit Michel, employé d'un autre groupe industriel situé sur le Techn'hom.

Un recul du télétravail par rapport à l'an dernier

Ces réticences semblent malheureusement loin d'être des cas isolés. "On est un peu surpris de constater que des entreprises qui avaient mis en place le télétravail il y a un an, nous expliquent aujourd'hui que ce n'est plus possible...", déplore Olivier Leclerc. "Lors du premier confinement, certaines entreprises découvraient le télétravail, elles avaient _besoin de temps pour s'organiser_, pour investir dans du matériel informatique, discuter avec les représentants du personnel. Aujourd'hui c'est fait. Mais on constate une réticence à remettre en place du télétravail".

Point positif tout de même : la quasi-totalité des entreprises pointées du doigt par l'inspection du travail ont acté en quelques jours un accroissement du télétravail. En revanche, une entreprise continue de traîner les pieds. L'inspection du travail envisage des poursuites judiciaires.