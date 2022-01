Télétravail : "On a besoin de l'État pour nous aider, pas pour être sanctionnés", estime le Medef Isère

De nombreux salariés eux ne pourront pas retourner au bureau ce lundi. Jusqu'ici recommandé, le télétravail devient obligatoire au moins trois jours par semaine à partir de ce 3 janvier et pour trois semaines. Pour inciter les entreprises à suivre cette règle, l'exécutif brandit la menace de l'amende. Les entreprises récalcitrantes au télétravail encourront une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 euros par salarié, dans la limite de 50.000 euros. "On espère que les sanctions ne vont pas être trop lourdes", estime ce lundi 3 janvier Sophie Sidos-Vicat, présidente du Medef Isère.

Quel est l'état des entreprises iséroises en ce début d'année ? Dans quel état d'esprit sont les entrepreneurs ?

C'est un début d'année sur les chapeaux de roues pour nos entreprises. Ce n'est pas évident tous les jours d'avoir de nouvelles réformes, de s'adapter. On a des carnets de commandes qui sont bien remplis, on n'est pas inquiet pour ça. En revanche, sur le reste, on est assez incertain : on annonce une hausse des prix de matières premières, on a une hausse de l'électricité, une hausse de l'énergie, on a du mal à recruter. Et aujourd'hui, on est confronté à tout cela. Donc on est dans l'incertitude tout de même. On n'est pas très rassuré sur le moyen terme.

Quels sont les secteurs les plus fragiles ?

Le service en particulier. Heureusement, avec cet assouplissement des cas contacts, on peut enfin travailler un peu plus normalement. On était arrivé à un niveau où c'était devenu vraiment compliqué de travailler normalement et heureusement, ces durées d'isolement (ndlr : jusqu'à 17 jours) ont été levées. Donc on va pouvoir, je pense, travailler normalement désormais. Le télétravail se met en place, même si ce n'est pas évident pour l'entreprise. Bien sûr, on va jouer le jeu. On a encore la chance de pouvoir choisir entre trois ou quatre jours de télétravail. On espère que les sanctions ne vont pas être trop lourdes, que l'Etat ne va pas faire que sanctionner les entreprises. On a besoin de l'Etat pour nous aider à avancer et pas pour être sanctionnés.

Justement, le président délégué du Medef, Patrick Martin, a dénoncé ces sanctions - 1.000 euros par salarié si l'entreprise ne joue pas le jeu - en estimant cela "insultant". Est-ce que vous trouvez aussi que c'est insultant ?

Ecoutez en quelque sorte oui, il faut faire confiance à l'entreprise. Le président nous a dit que nous étions en guerre. On est en guerre mais son armée, c'est l'entreprise. Il faut qu'il compte sur nous pour avancer et pas pour nous sanctionner.

Même si les entreprises ont été fortement aidées pendant cette crise... est ce qu'au fond, ce n'est pas normal qu'on leur demande de faire ces efforts en matière de télétravail ?

Alors, l'entreprise, elle, joue le jeu. Bien sûr qu'on va faire l'effort. Bien sûr qu'on va faire le télétravail. Mais le télétravail, ce n'est pas évident pour tous les métiers. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Certaines personnes ne peuvent pas être en télétravail. Ce n'est pas la panacée, le télétravail. Donc, on jouera le jeu et on a toujours joué le jeu. Maintenant, il faut arrêter de nous sanctionner. Il faut nous faire confiance. Il faut avancer avec nous et ça, c'est très important. L'entreprise est là pour donner confiance et pas pour être sanctionnée.

Le ministère du Travail a mené une étude récemment qui montrait que 60% des salariés qui pouvaient télétravailler le faisaient effectivement. Il reste donc 40% qui pourraient télétravailler, mais qui ne le font pas. Est-ce que ça vous paraît cohérent ? Est ce que ce sont les marges de progression que vous avez identifié ?

Oui, ça me paraît cohérent. Ce qui est pas évident également, c'est de distinguer les zones rurales des zones de grandes villes. Quand on est en ville, en effet, le télétravail s'impose parce qu'on peut se contaminer dans les transports en commun. Quand on est en zone rurale, on se contamine quand même moins. Et puis enlever tout ce lien social, c'est quand même pas évident pour les collaborateurs et collaboratrices, on a besoin de se retrouver.

Il y a eu récemment un accord sur les salaires et les conditions de travail dans l'hôtellerie-restauration, avec des hausses de salaire de 16%. Est ce que ça vous semble suffisant pour remédier aux difficultés de recrutement et est ce que les patrons peuvent tenir ?

Oui, c'était important. En effet, c'est un secteur où on avait besoin de salaires un peu plus élevés. Maintenant, encore une fois, il faut faire confiance aux restaurateurs. Il faut faire confiance aux hôtels et aux patrons. Ils savent ce qu'il faut faire. On ne va pas leur imposer des hausses. C'est à eux de les donner eux mêmes. Faisons leur confiance. C'est vrai que c'était très dévalué, mais faisons leur confiance aujourd'hui.

Le gouvernement a renoncé à instaurer le pass vaccinal en entreprise. Est ce que c'est une bonne chose pour vous ?

Oui, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas à l'entreprise de vérifier tous les matins. Ce n'est pas notre travail de faire ça. Heureusement que ça a été supprimé et les négociations qui ont lieu actuellement là-dessus, j'espère, n'aboutiront pas. Parce qu'il faut laisser aux patrons le libre choix de pouvoir travailler normalement.

Vous en aviez discuté avec des patrons isérois. C'est une crainte ?

Oui, c'était une crainte et c'est toujours une crainte de nous imposer le pass vaccinal. Je pense que c'est à chaque individu de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas l'entreprise de tout assumer une fois de plus.

Vous avez pris vos fonctions de patronne du Medef en Isère en novembre dernier. Vous êtes la première femme patronne du Medef en Isère. Qu'est ce que ça représente pour vous ?

J'aime bien que vous posiez la question et en même temps, je me dis que le jour où l'on arrêtera de poser la question à une femme, qu'on arrêtera de lui demander "Mais qu'est ce que ça fait d'être une femme ?". Ce jour là, on aura gagné le combat, je pense. Après, je pense qu'on a un regard souvent différent des hommes, c'est une complémentarité : sans les hommes, on ne fera pas grand chose et eux, sans nous les femmes, je pense qu'ils ne feront pas grand chose non plus.

Plus largement, c'est très agréable d'être en Isère, d'être revenu sur mes terres, chez moi avec des entreprises très innovantes. J'ai un arrière-grand-père qui était aussi président du Medef, Joseph Merceron-Vicat, mais lui, c'était à la sortie de la guerre, ça a été un combat difficile. Je pense qu'on est toujours dans un combat difficile. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Le Medef, je vous le rappelle, c'est 85% de petites entreprises, de moins de 50 salariés. Et donc, tous ensemble, on a besoin d'avancer. On est indépendant par rapport au Medef parisien, on est sur le territoire et c'est là que se passent les choses. Il faut avancer en Isère.