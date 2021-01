Coronavirus : à partir de jeudi les salariés en télétravail pourront retourner sur site un jour par semaine

Les salariés en télétravail pourront revenir une fois par semaine en entreprise s'ils "en éprouvent le besoin" et avec l'accord de leur employeur, selon le protocole sanitaire qui entrera en vigueur à partir de jeudi, a-t-on appris lundi soir de source syndicale.

Cet assouplissement a minima du télétravail intégral se fera donc uniquement sur la base du volontariat du salarié et avec l'accord de l'employeur, a précisé le dirigeant de la CFTC Cyril Chabanier à l'issue d'une visioconférence lundi soir entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux. "Nos études montrent que plus de six salariés sur dix en télétravail à 100% depuis novembre souhaitent revenir dans l'entreprise au moins une journée par semaine", avait expliqué Élisabeth Borne dimanche, assurant que "plus de la moitié disent souffrir d'isolement". Depuis la fin octobre, le protocole sanitaire en entreprise impose le télétravail comme une règle, précisant qu'il doit être "porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance".

Cinq jours sur cinq, c'est plus tenable ! J'ai l'impression d'être au bord de la dépression

Certains y trouvent leur compte en échappant aux transports ou aux aléas de la vie de bureau, mais pour d'autres le télétravail déployé massivement depuis mars face au Covid-19 a des airs de "prison" : "Cinq jours sur cinq, c'est plus tenable !", tant physiquement, avec "des douleurs qui arrivent de partout" faute d'exercice, que psychologiquement, rapporte à l'AFP Claude (prénom modifié), salariée chez EDF dans la région lyonnaise. "J'ai l'impression d'être au bord de la dépression alors que j'ai jamais été comme ça. Je suis chez moi, je me mets à pleurer devant mon ordinateur", confie cette femme de 51 ans.

"On prend l'image à l'heure actuelle d'un prisonnier : on a le droit de sortie, mais on vit la même vie que le prisonnier tout seul dans sa pièce", dit-elle, plaidant pour qu'on "laisse le choix" à ceux qui veulent retourner au bureau.

Les aides pour les jeunes prolongées

En raison du contexte sanitaire dégradé, la ministre a aussi laissé entendre aux partenaires sociaux, qui viennent de conclure un accord national sur le télétravail, qu'ils n'auraient pas la main comme prévu dès le 20 janvier pour définir eux-mêmes un nombre minimal de jours de travail.

Par ailleurs, Mme Borne a précisé que les aides pour l'emploi des jeunes seraient prolongées "jusque fin mars et probablement au-delà", selon M. Chabanier. Il s'agit d'une part de la prime de 4.000 euros (par an) pour l'embauche, en CDD de plus de trois mois ou en CDI d'un jeune de moins de 26 ans, qui devait s'arrêter fin janvier et d'autre part de l'aide de 5.000 ou 8.000 euros pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui devait s'interrompre fin février.

Les commerces ouverts le dimanche

Mme Borne a aussi confirmé les dérogations pour l'ouverture des commerces le dimanche en janvier et peut-être début février, en dépit des réserves des syndicats, qui jugent cela contradictoire avec l'abaissement du couvre-feu à 18H dans certains départements.

L'ouverture des commerces les dimanches de janvier sera décidée dans les départements, après concertation avec les collectivités et les partenaires sociaux, et sans automaticité, a indiqué la ministre du Travail sur franceinfo ce mardi. "On a des situations différentes en fonction du résultat des concertations (dans les départements). Dans la plupart des cas, on ouvrira comme on le fait chaque année pour les dimanches de soldes, donc les deux derniers dimanches de janvier", a expliqué la ministre. "Il n'y a pas d'automaticité", a-t-elle ajouté, rappelant que les communes avaient aussi à leur disposition "les douze dimanches du maire" par an.

La ministre a par ailleurs réaffirmé que la réforme de l'assurance chômage, suspendue jusque avril, "reste une priorité" et que la concertation avec les partenaires sociaux sur ce sujet reprendra dans la deuxième quinzaine de janvier.