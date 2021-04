Télétravail : assouplissement des règles à partir du 9 juin

Le télétravail "sera assoupli à partir du 9 juin, en lien avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises", a indiqué Emmanuel Macron dans un entretien à la presse régionale rendu public jeudi. A priori le protocole sanitaire national actuel, qui prévoit que le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent, continuera à s'appliquer jusqu'à cette date. Depuis janvier s'est ajoutée la possibilité pour les salariés en télétravail à 100% de revenir un jour par semaine s'ils le souhaitent. Lors d'une réunion lundi entre la ministre du Travail, Elisabeth Borne, et les partenaires sociaux, il avait été évoqué, selon des participants, la possibilité d'une évolution par étapes à partir de la mi-mai avec un retour sur site un jour par semaine qui ne serait plus l'exception mais la règle.

Selon un sondage Harris Interactive réalisé pour le ministère du Travail la fermeture des écoles, des commerces non essentiels et les vacances avancées ont conduit à une forte progression du recours au télétravail mi-avril, notamment en Île-de France. Selon cette étude, parmi les actifs ayant travaillé du 12 au 18 avril, 43% ont télétravaillé au moins partiellement (55% disant que leur métier peut être exercé en télétravail) contre 37% lors de la précédente enquête début avril, avant la fermeture des écoles, et 35% mi-mars. Lors du deuxième confinement de novembre, ce chiffre était de 41%. 19% l'ont fait à temps complet, contre 15% début avril et 20% en novembre.