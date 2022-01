Télétravail : dans le Loiret, salariés et employeurs redoutent le risque d'isolement

C'est une rentrée particulière pour beaucoup de salariés : ils doivent se remettre en télétravail ou en faire plus. Pour contrer l'épidémie, le gouvernement a demandé à toutes les entreprises qui le peuvent d'imposer 3 jours de télétravail voire 4. Mais, comment le vivent patrons et salariés ?

C'est la nouvelle règle depuis ce lundi et jusqu'au 23 janvier : là où le télétravail est possible, les entreprises doivent l'imposer 3 jours par semaine voire 4 jours. Celles qui ne joueront pas le jeu risquent des amendes : 1.000 euros par salarié, jusqu'à une limite de 50.000 euros. Mais, dans la pratique, comment s'organise ce télétravail ?

3 jours en télétravail, c'est déjà plus compliqué - Le PDG du groupe Partnaire

France Bleu Orléans a pris l'exemple du groupe d'intérim orléanais, Partnaire. Pour lui, impossible de mettre en télétravail les 900 salariés qui accueillent les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise au sein des 180 agences d'intérim du groupe. En revanche, le siège social du groupe, situé rue Michel Royer à Orléans, va bien respecter cette nouvelle obligation de télétravail. 80 salariés sur une centaine seront désormais en télétravail 3 jours par semaine.

"On peut s'organiser pour télétravailler dans les services comptable, gestion et juridirique" explique Philippe Gobinet, le PDG du groupe Partnaire. "Mais, on ne peut pas dire que ce n'est pas une contrainte. Certains salariés habitent à la campagne avec des accès difficiles au réseau internet. 2 jours en télétravail, c'était gérable mais 3 jours, c'est déjà plus compliqué." Philippe Gobinet redoute que certains salariés se sentent petit à petit isolés et perdent le lien avec l'entreprise.

Pour les salariés aussi, la crainte de l'isolement est grande

Au printemps 2021, la CCI du Loiret, la Chambre de Commerce et d'industrie, avait mené sa propre enquête auprès de 352 télétravailleurs du Loiret. Les 3/4 n'avaient jamais pratiqué avant le premier confinement de mars 2020. Après quelques mois d'exercice du télétravail, 65% d'entre eux estimaient que la plus crainte difficulté était l'isolement et le contact restreint avec les collègues. Venaient ensuite la difficulté à travailler en équipe et les limites floues entre vie personnelle et vie professionnelle. D'ailleurs, pour la grande majorité de ces télétravailleurs, cette organisation devait, dans l'idéal, "se limitée à 2 jours par semaine".

Sur les avantages du télétravail, 75% des salariés loirétains sondés mettaient en avant le gain de temps au quotidien sur les trajets domicile/ bureau et également une plus grande souplesse d'organisation.

Rappelons que le télétravail, en dehors des périodes de contraintes sanitaires, se fait sur la base du volontariat et en accord bien sûr avec l'employeur. En France, on estime que 40% des métiers sont télétravaillables. Cette proportion est sans doute plus faible dans le Loiret en raison du profil des entreprises notamment le poids du secteur logistique.