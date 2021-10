Télétravail des frontaliers : "une réponse rapide et concrète aux problèmes de transport"

19 élus mosellans se mobilisent pour le télétravail des frontaliers. Dans un manifeste envoyé à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Clément Beaune, ministre des affaires européennes, ils réclament la possibilité pour les Français qui travaillent au Luxembourg de bénéficier de 47 jours de télétravail par an, contre 29 aujourd'hui, hors régime d'exception lié à la crise sanitaire. Nathalie Colin-Oesterlé, eurodéputée mosellane, est à l'origine de ce manifeste. Elle était ce vendredi l'invitée de France Bleu Lorraine.

47 jours, cela correspond, si on enlève les vacances, à la possibilité de télétravailler un jour par semaine. "Aujourd'hui, la convention fiscale - qui ne s'applique pas pendant la période Covid - prévoit un seuil maximum de 29 jours de télétravail par an, au-delà duquel chaque jour est imposable en France", explique la députée européenne. Techniquement, on peut télétravailler au-delà de ce seuil, mais "c'est peu avantageux pour les salariés et cela impose beaucoup de contraintes administratives aux employeurs. Donc, personne ne télétravaille plus de 29 jours par an."

Plus de la moitié des postes "télétravaillables au Luxembourg"

Or, toujours selon Nathalie Colin-Oesterlé, "la situation en termes d'embouteillages est pire que ce qu'elle était avant la période Covid, et cela nous semble plus qu'intéressant d'expérimenter le télétravail une journée par semaine. 70% des salariés l'ont testé pendant la crise sanitaire, et 53% des postes sont télétravaillables au Luxembourg. On peut donc tirer profit de l'évolution des méthodes de travail qu'a engendré la pandémie." Elle rappelle que l'on compte "100.000 frontaliers qui traversent la frontière tous les jours, c'est une réponse rapide et concrète aux problèmes de transport, et qui permet aussi de limiter la pollution atmosphérique."

Un accord fiscal pour "financer des projets frontaliers"

Reste que ce sont de potentielles recettes fiscales perdues pour la France. Mais pour l'eurodéputée, "aujourd'hui, personne ne va au-delà de 29 jours, donc les recettes sont inexistantes. En revanche, nous proposons d'avoir un accord entre nos deux pays pour que cette fiscalité supplémentaire pour le Luxembourg soit neutralisée et prélevée sur le travail afin de financer des projets frontaliers."