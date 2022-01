Télétravail: "difficile à mettre en place dans les très petites entreprises de la Somme" selon la CPME

Le gouvernement a rappelé la nécessité de placer les salariés au moins trois jours en télétravail, sous peine d'une amende administrative de 1.000 € par salarié (50.000€ maximum). Le Medef dénonce une amende trop élevée. Est-ce que la CPME s'y oppose aussi?

"Jusqu'à maintenant, on était dans un partenariat avec les services de l'Etat. Aujourd'hui, on nous parle d'amendes de 2.000 euros. Je pense qu'il faut faire confiance aux chefs d'entreprise qui sont là pour qu'ils continuent à travailler coûte que coûte. Et donc, cette amende n'est pas justifiée à notre sens, surtout pour les PME et TPE du département. Il y a très, très peu de postes qui pourront se réaliser en télétravail. Lorsque vous avez des chauffeurs, lorsque vous avez un service de ressources humaines qui doit être en contact en permanence avec ces salariés, un service facturation, on n'imagine pas déménager des logiciels, des ordinateurs, des fichiers dans un appartement du jardin ou d'une salariée. Pour moi, c'est impossible. Et donc, cette mesure est irréalisable, à mon sens pour les TPE, PME", précise Pascal Fradcourt.

La CPME continue de venir en aide des entreprises en difficulté

"Il y a un dialogue constant avec les membres du gouvernement et les organisations patronales. Les aides existent toujours jusqu'au mois de juin le chômage partiel, le Fonds de solidarité, les prêts garantis par l'Etat. Il est toujours possible d'en souscrire jusqu'au mois de juin 2022. Donc, le dispositif est encore là. On n'est plus dans le quoi qu'il en coûte, mais il reste quand même des possibilités d'aide. Et c'est à dire également à mes collègues entrepreneurs et que la CPME de la Somme est présente. On est vraiment à leur disposition en cas de problème pour étudier les possibilités d'échelonner des dettes, sachant qu'en 2021, il y a eu du retard et qu'il faudra épurer ses dettes en 2022. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la CPM de ses collaborateurs. Il y a des solutions, on peut trouver ensemble des modèles de sortie."