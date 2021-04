Télétravail : "Il y a un risque d'ubérisation" pointe le secrétaire de la CGT de Brest

Rebelote ! Un an après le premier confinement, les parents doivent jongler entre travail ou télétravail ET école à la maison ! "Télétravail et enfants, c'est très compliqué", rappelle Olivier Le Pichon, secrétaire de l'Union locale CGT du pays de Brest. "On ne peut pas faire les deux surtout quand les enfants sont petits. Ça touche malheureusement plus particulièrement les femmes. Nous disons qu'autour du télétravail, beaucoup de sujets n'ont pas été discuté. Il aurait fallu prendre en compte la présence d'aidants familiaux par exemple."

Arrêts maladie en augmentation

Un an après le début d'une incitation au télétravail massif, cela reste soit compliqué, soit difficile à vivre, affirme le syndicaliste : "Des études montrent que le nombre d'arrêts maladies liés au télétravail a considérablement augmenté. L'accord national n'a aucune valeur restrictive. Il n'impose aucune règles strictes aux entreprises. Il y a des accords au sein des entreprises. Par exemple chez Thalès il y a une enveloppe pour s'acheter un fauteuil correct."

Et les conséquences d'un télétravail mal organisé ne sont pas que pour le télétravailleur : "Ça peut avoir un impact sur la vie personnelle et sur la sécurité informatique des salariés, de l'entreprise et des clients. Les entreprises n'incitent pas vraiment à faire du télétravail."

Droit à la déconnexion

"En règle générale, on constate que beaucoup de salariés veulent être en télétravail, si tant est qu'on respecte quelques règles. Il faudrait par exemple assurer le droit à la déconnexion ou choisir des plages où l'on est pas joignable. S'il était mieux encadré et financé, alors la demande serait forte" estime Olivier Le Pichon.

Risques psycho-sociaux

Le gouvernement demande un télétravail systématique avec au maximum un jour en présentiel par semaine, mais le syndicaliste brestois estime qu'il faut y aller prudemment : "Le télétravail doit être limité, il faut un aller-retour physique. Les enseignants par exemple n'ont plus de lien avec leur lieu de travail ou leur collègue. Il y a un grand risque psycho-social, un risque d'ubérisation du travail où chacun devra se former comme il peut."