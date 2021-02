Télétravail: "je ne vois pas comment on peut aller plus loin"

Le gouvernement veut que les entreprises intensifient le recours au télétravail, pour limiter la propagation de la Covid-19 alors que la pratique a tendance à s’éroder. De nombreuses sociétés s’adaptent aux contraintes sanitaires. C'est le cas d’Expertis CFE en Lorraine, cabinets d’expertise comptable qui comptent environ 200 salariés sur différents sites.

A tour de rôle

Au siège à Villers-les-Nancy comme ailleurs, tous les salariés sont en télétravail mais à tour de rôle. Dans les couloirs, ce n’est pas l’ambiance des grands jours. Un salarié par bureau, tous ne sont pas occupés d’ailleurs. Il ne faut pas dépasser une jauge de 50%. Ici, le télétravail est dosé selon les profils, comme l’explique Stefanie Bauche, associée au cabinet :

"On est quand même souvent en mission chez les clients donc on est habitué à travailler sur un lieu différent. Cela nous permet de nous adapter. Après, on a eu des profils de personnes qui n'aimaient pas travailler chez eux. On s'est organisé pour prévoir des bureaux seuls pour qu'ils puissent intervenir plus souvent sur place, mais de façon limitée."

La présence de chacun est planifiée.

Présence nécessaire

Dans le bureau d’à côté, Natalia Tchoumak, arrivée dans l’entreprise en septembre. Deux jours de télétravail chaque semaine, ce ne sont pas forcément ses préférés :

"On est dans un métier d'esprit d'équipe. Quand on nous coupe ça, même si on a les outils qui sont adaptés, c'est beaucoup plus compliqué."

Alors certes, l'entreprise n'est pas à 100% en télétravail comme au moment du premier confinement mais Valérie Creusot-Rivière, la présidente d'Expertis CFE n'a pas l'impression de prendre de risques pour autant :

"Les gens viennent, ils sont seuls dans leur bureau. Quand on est dans les couloirs, on porte le masque, quand on est dans des salles de réunions, on respecte les distances, on aère. Je ne vois pas comment on peut aller plus loin."

Un éclatement préjudiciable

Et pourtant, le télétravail était déjà ancré dans l'entreprise avant la crise. Si sur le plan sanitaire, le télétravail apporte des garanties, en revanche, pour Valérie Creusot-Rivière, beaucoup de choses changent avec des équipes éclatées :

"On a perdu en dynamique collective, en co-construction. On ne fait plus de festif, on ne fête plus les anniversaires, les départs à la retraite, les médailles du travail. On n'a plus d'événements de cohésion. On perd pour l'envie, la motivation et le client est perdant aussi."