Télétravail : la CGT du Loiret tire la sonnette d'alarme sur les conditions de travail

Jeudi dernier, lors de sa conférence de presse sur les nouvelles restrictions en vigueur, Jean Castex, le Premier ministre, a de nouveau insisté sur le recours au télétravail dans les entreprises et administrations. Il leur a fixé pour objectif de mettre en place au moins 4 jours de télétravail par semaine. Ce qui est loin d'être le cas actuellement. Selon un sondage Odoxa paru il y a quelques semaines, seuls 14% des salariés sont aujourd'hui en télétravail contre 24% lors de la première vague, il y a un an.

Pascal Sudre dans son bureau de la Bourse du travail © Radio France - Patricia Pourrez

Pour la Cgt Loiret, plusieurs facteurs expliquent ce recul du télétravail. " C'est vrai qu'en mars dernier, on était tous dans la précipitation et les salariés s'y sont mis sans réfléchir. Mais, avec un an de recul, les choses se compliquent" explique Pascal Sudre, secrétaire de l'union locale Cgt Orléans. Il cite notamment le cas des salariés femmes qui ont eu parfois l'impression de faire une "double voire une triple journée" en restant à la maison tout en télétravaillant. " C'était très sensible sur la première vague où les mères devaient en plus s'occuper du suivi scolaire des enfants."

Pour télétravailler, il faut être équipé et dans certaines entreprises, y compris des grands groupes, ce n'est toujours pas le cas

Mais, aujourd'hui, ce qui remonte le plus à la centrale syndicale, ce sont les problèmes financiers et matériels. " On a un certain nombre de salariés qui doivent utiliser leurs propres outils, à savoir leur ordinateur, leur téléphone, leur chaise et payé la facture d'électricité". Pour Pascal Sudre, cette situation concerne des entreprises dans différents domaines y compris de grands groupes.

Pascal Sudre rappelle que c'est bien à l'employeur d'équiper son salarié. "C'est dans le code du travail et les salariés le savent bien. Mais vu le contexte sanitaire et économique, certains n'osent même pas râler de peur de représailles". En fin de semaine dernière, la Cgt Loiret a donc décidé d'agir au nom de ces salariés. Elle va lancer dans quelques jours une campagne d'information dans les entreprises via ses adhérents pour que " chaque salarié connaisse ses droits y compris en télétravail".