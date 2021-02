Télétravail : le Medef Paris confirme une "lassitude" et conseille d'apporter "de la chaleur ajoutée"

"Un an c'est long!". Charles Znaty, président du Medef Paris, fait le bilan après dix mois de pandémie et de télétravail sur France Bleu Paris, alors que le gouvernement veut le renforcer et constate un relâchement.

Les entreprises jouent-elles vraiment le jeu ? "C'est vrai que la lassitude s'est installée, dans certaines entreprises", reconnaît Charles Znaty qui parle "d'usure psychologique". "Quand on voit l'état de la circulation, quand on est dans la rue ou les transports, on a l'impression que des gens se déplacent pour aller travailler c'est certain", concède-t-il.

Au Medef paris, "60% des entreprises sont en télétravail à 100% ou quasiment", selon le sondage réalisé auprès des adhérents. "Mais pour 40% , le télétravail reste compliqué. Il y a des gens pour qui la convivialité en a pris un certain coup . Donc il y a un besoin humain d'un côté, et aussi les nécessités de l'entreprise", justifie Charles Znaty. Pour rappel, le gouvernement a autorisé les télétravailleurs qui en ressentent le besoin à revenir une journée par semaine sur site.

Maintenir le lien

Pour accompagner les entreprises, le Medef Paris publie un guide du télétravail à partir des retours d'expériences des chefs d'entreprises. "Il faut veiller à apporter de la chaleur ajoutée", insiste Charles Znaty. "Il faut nourrir le lien avec les collaborateurs. C'est difficile de déceler quand un collègue ne va pas bien. Y'a beaucoup de petites difficultés qui s’aplanissent autour d'un café. Dans le télétravail, on ne l'a pas. Y'a beaucoup de gens qui sont stressés aussi avec les outils informatiques, parfois ca marche pas, on a l'impression d'être un peu bête."

Quelles perspectives pour l'année 2021 ? _"_En 2021, nous disons : il faut focaliser les aides sur les entreprises qui en ont besoin, sur les autres il faut débrancher les aides, l'économie normale doit reprendre ses droits".