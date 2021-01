Télétravail : les conseils d'un pionnier, Gauthier Toulemonde l'avait expérimenté en 2013 sur une île déserte

Avec la crise sanitaire, le télétravail reste la norme pour tous les métiers qui peuvent s'exercer à distance. Le gouvernement vient toutefois d'assouplir un peu la règle : depuis le 7 janvier, les salariés en télétravail à 100% peuvent revenir dans leurs entreprises un jour par semaine.

Sur France Bleu Nord, nous revenons sur l'expérience de l'un des pionniers du télétravail en France. Gauthier Toulemonde, chef d'entreprise à Saint-André-Lez-Lille, est parti vivre sur une île déserte au large de Sumatra, en Indonésie, en 2013, pendant quarante jours. Il a remis ça en 2017 dans le désert de Rub Al-Khali à Oman.

Avec des panneaux solaires, des batteries, deux ordinateurs et une valise satellite pour se connecter à internet, il est parvenu à diriger son équipe de dix personnes, à une époque où le télétravail n'était pas une pratique très répandue. Gauthier Toulemonde, surnommé le "Web Robinson", fondateur de l'entreprise de communication Web Island, répond à nos questions.

France Bleu Nord : le télétravail se développe en France depuis le début de la crise sanitaire, avez-vous l'impression d'avoir eu raison avant tout le monde ?

Gauthier Toulemonde : tant mieux si j'ai eu raison avant tout le monde, puisque j'étais un Robinson volontaire ! J'avait un petit peu d'avance sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qui me permet d'observer la situation actuelle avec un regard particulier.

Télétravail de l'extrême

Quelles différences entre votre expérience et le télétravail imposé aujourd'hui ?

Moi j'étais en pleine nature, je vivais dans un hamac avec une bâche de protection pour la pluie. C'étaient des conditions assez spartiates, que j'avais souhaitées. C'était le télétravail de l'extrême. Mais j'en garde un excellent souvenir. Le télétravail à Lille pendant le premier confinement, j'en garde un souvenir beaucoup plus mitigé. Mon fils travaillait en face de moi, alors que j'avais toujours été seul dans mes confinements précédents. Il a fallu établir un protocole entre nous. Ça a été un peu chaud en première semaine, après on s'est adapté.

Vos expériences ont-elles permis de faire évoluer la vision du télétravail en France ?

Lors des expériences de 2013 et de 2017, j'ai prouvé que c'était possible, non seulement de télétravailler, mais aussi de diriger une entreprise à distance. Ça a fonctionné avec mon équipe parce qu'il y avait une confiance réciproque. Ils savaient que le boss n'allait pas se la couler douce sur un lagon, et je savais que mon équipe allait assurer. Ce que je constate aujourd'hui, même après deux confinements en France, c'est une méfiance de l'encadrement vis à vis de ceux qui télétravaillent. Ça ne marche pas comme ça. Il faut une confiance et une autonomie.

Savoir débrancher

En tant que télétravailleur de longue date, quels conseils pour ceux qui débutent ?

Le télétravail selon moi dans une équipe, c'est deux jours par semaine, maximum. Il faut se retrouver, il faut des contacts humains, c'est indispensable. Ensuite, le premier conseil que je peux donner, c'est qu'il faut une discipline quasi militaire. Sur l'île déserte, je m'habillais presque comme pour aller au bureau. Il faut s'habituer à une routine de vie, à laquelle on ne déroge pas. Il faut établir des horaires, des limites à ne pas dépasser, éviter de déborder sur la soirée. Il faut savoir débrancher. Or, les employeurs sont très contents car les salariés travaillent plus chez eux qu'au bureau. L'autre conseil, qui peut paraître stupide : avoir un animal de compagnie lorsque c'est possible. Ça permet de décompresser, on sort son chien, l'animal va vous solliciter, ça va vous sortir de votre travail. Egalement pour les personnes qui y parviennent, méditer un petit peu.

Votre prochaine aventure ?

La prochaine aventure concernera également le télétravail. Très certainement sur une île déserte en Indonésie. Depuis 2013, les choses ont évolué au niveau des technologies.

Gauthier Toulemonde a relaté sa première expérience dans un livre, "Robinson volontaire" aux éditions Arthaud. Un deuxième ouvrage, écrit durant le second confinement, devrait être publié prochainement.